Politik Bürgerkrieg - Aktivisten sprechen von mindestens 20 Toten durch Luftangriffe in Syrien Im umkämpften Nordwesten Syriens sollen russische Kampfjets einen Markt bombardiert haben. Dabei hat es nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 20 Tote gegeben.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Markt in Mar Schurin von zwei Luftangriffen getroffen worden, die angeblich von der syrischen Regierung in der Provinz Idlib durchgeführt wurden. (Symbolbild) Quelle: Anas Alkharboutli/dpa