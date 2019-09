Erfurt

"Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar" - mit diesen Worten teilt Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und kommissarische Bundesvorsitzende der SPD, ihre Erkrankung mit. Brustkrebs, so lautet die Diagnose. Ihr Amt auf Bundesebene lässt sie aufgrund der Erkrankung ruhen, Ministerpräsidentin will sie bleiben.

In der Politik hat die Nachricht Bestürzung ausgelöst, auch Schwesig selbst spricht davon, wie sehr sie die Diagnose getroffen habe. Zahlreiche Genesungswünsche erreichten sie. So twitterte etwa Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring: "Von Herzen wünsche ich Ihnen Genesung und auf dem anstrengenden Weg dahin, Kraft und Zuversicht, ein Licht an dunklen Tagen und wenn ich das darf, Gottes reichen Segen." Mohring war selbst im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt und hatte dies zu Jahresbeginn öffentlich gemacht. Seine Akuttherapie ist inzwischen abgeschlossen.

Verehrte Frau @ManuelaSchwesig. Von Herzen wünsche ich Ihnen Genesung und auf dem anstrengenden Weg dahin, Kraft und Zuversicht, ein Licht an dunklen Tagen und wenn ich das darf, Gottes reichen Segen. #fightcancer https://t.co/HMcdPApsix — Mike Mohring (@MikeMohring) September 10, 2019

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) schickte Genesungswünsche. "Ich habe mit ihr telefoniert und ihr von Herzen gewünscht, dass sie wieder ganz gesund wird, dazu Kraft und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit", sagte Merkel nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert.

Der SPD-Bundesvorstand twitterte: "Wir sagen es ganz schlicht: Wir wünschen dir eine schnelle und vollständige Genesung, dir und deiner Familie viel Kraft für die anstehende Zeit."

Liebe @ManuelaSchwesig,

wir sagen es ganz schlicht: Wir wünschen dir eine schnelle und vollständige Genesung, dir und deiner Familie viel Kraft für die anstehende Zeit. Außerdem wollen wir danke sagen. Danke für deinen großen Einsatz für unsere Partei! — SPD Parteivorstand (@spdde) September 10, 2019

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil twitterte: "Du wirst das packen, da bin ich mir sicher!"

Es gibt Tage, da wird Hektisches ganz schnell egal, Großes ganz klein und vermeintlich Wichtiges ganz unwichtig. Was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist: Liebe @ManuelaSchwesig viel Kraft, viel Erfolg. Du wirst das packen, da bin ich mir sicher! ✊ — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) September 10, 2019

Viel Kraft wünscht auch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock...

Liebe @ManuelaSchwesig, ich wünsche ganz viel Kraft und alles erdenklich Gute! — Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 10, 2019

...ebenso wie die SPD-Politikerin Sawsan Chebli.

Die Nachricht von der Brustkrebserkrankung hat mich erschüttert Ich wünsche Dir, liebe Manu, unendlich viel Kraft. Ich weiß: Du bist stark und schaffst das. Ich umarme Dich und schicke Dir ganz viel Liebe ♥️ @ManuelaSchwesig Schwesig?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Schwesig — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) September 10, 2019

Schwesigs Amtskollege in Thüringen, der Linken-Politiker Bodo Ramelow, richtete per Twitter "die allerbesten Wünsche" an sie.

Liebe Kollegin @ManuelaSchwesig , von Herzen die allerbesten Wünsche für eine baldige Genesung. Tage, an denen vieles plötzlich so unwichtig ist! Alles gute für Sie. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) September 10, 2019

"Baldige Genesung" wünscht FDP-Chef Christian Lindner.

Wünsche Manuela Schwesig?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Schwesig von Herzen alles Gute und eine baldige Genesung. Gesundheit ist das Wichtigste. CL — Christian Lindner (@c_lindner) September 10, 2019

Und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer twitterte:

Die Nachricht der Erkrankung von @ManuelaSchwesig hat uns alle aus dem politischen Alltag herausgerissen. Was jetzt zählt ist ihre schnelle und vollständige Genesung. Liebe Manuela, ich wünsche Dir dazu ganz persönlich und im Namen der Mitglieder der CDU dazu alles Gute. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) September 10, 2019

Lesen Sie auch: Bahr, Bosbach, Bouffier - so unterschiedlich gehen Politiker mit ihrer Krebserkrankung um

RND/dpa/das