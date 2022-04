Außenministerin Annalena Baerbock ruft bei ihrem Besuch in Afrika zum internationalen Kampf gegen die drohende Hungerkrise in Afrika auf. Aufsehen erregen Aufnahmen der Grünen-Politikerin, die sich von Arbeiterinnen aus Ouallam in Niger zeigen ließ, wie die das schwere Obst auf den Schultern tragen.

Baerbock zeigt sich von ihrer nahbaren Seite, lacht, als es ihr schwerfällt, nur ein paar Schritte mit der Konstruktion aus Holzstange und zwei Eimern zu gehen. Die Frauen, die ihr zeigen, wie es funktioniert, lachen herzlich mit ihr – und eine Menge Fotografen hält mit der Kamera drauf.

Zwei Eimer mit Melonen, eine Holzstange, Gluthitze: Außenministerin Baerbock lässt sich in einem Landwirtschaftsprojekt im Ouallam in Niger zeigen, welche Lasten die Frauen hier tragen müssen. #dpaReporter pic.twitter.com/Y1nVcihqfc — Jörg Blank (@JMaxBlank) April 14, 2022

Chebli dankt Baerbock

SPD-Politikerin Sawsan Chebli etwa zeigt sich „dankbar“, „dass diese Frau gerade Deutschland im Ausland vertritt“. Dazu postet sie eine Aufnahme der Szene, in der Baerbock herzlich lacht und schreibt: „Welch schönes Gesicht, in vielerlei Hinsicht! Danke @ABaerbock, für deinen Mut, deine Authentizität, deine klare Haltung und danke, dass du dein Frau- und Muttersein nie verbirgst.“

Und Grünen-Bundestagsabgeordnete Ophelia Nick weist beim Teilen des Clips auf ein weiteres Problem hin: „Und es sind Frauen, die in der Welt viel für die Ernährung tun und trotzdem oft von Landbesitz und Rechten ausgeschlossen sind. Auch in Deutschland sind Frauen als Betriebsleiterin oder Hofbesitzerin unterrepräsentiert.“

WDR-Journalistin Georgine Kellermann sieht in Baerbocks Arbeit „feministische Außenpolitik“: „Und Ja! Wir brauchen mehr davon. Viel mehr. Danke @ABaerbock“, schreibt sie auf Twitter.

Lob für Baerbock von der Jungen Union

Sogar vom Junge-Union-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban, der sonst politisch eher nicht auf einer Wellenlänge mit den Grünen ist, kommt Lob: „Man muss neidlos anerkennen, dass es @ABaerbock derzeit schafft, einen neuen Stil im @AuswaertigesAmt zu prägen. Echt gut!“, schreibt er.

Manche finden ihre Arbeit sogar so gut, dass sie sie bei der nächsten Bundestagswahl schon als Kanzlerin sehen. So schreibt Filmemacher und Autor Mario Sixtus zu einem Foto Baerbocks mit Frauen in Mali: „Sehr schade, dass @ABaerbock ihr Amt als Außenministerin abgeben muss, wenn sie 2025 Kanzlerin wird.“

Während Bundeskanzler Olaf Scholz gerade vielerorts in der Kritik steht, wird der Außenministerin von vielen Seiten eine gute Arbeit bescheinigt.

