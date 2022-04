Antonio Guterres bezeichnet neuen Klimabericht als „Dokument der Schande“

New York

UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist in seiner Reaktion auf den neuen Bericht des Weltklimarats (IPCC) hart mit Politik und Wirtschaft ins Gericht gegangen. „Es ist ein Dokument der Schande, ein Katalog der leeren Versprechen, die die Weichen klar in Richtung einer unbewohnbaren Erde stellen“, sagte er in einer Videobotschaft.

Guterres bezeichnet Regierungen als „Lügner“ - ruft Bevölkerung zum Aktivwerden auf

„Sie ersticken unseren Planeten“, sagte Guterres über Regierungen und Firmen, die für hohe Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind. Die wahren gefährlichen Radikalen seien nicht Klimaaktivisten, sondern jene Länder, die die Produktion von fossilen Brennstoffen ausbauen. Solch eine Strategie sei „moralischer und wirtschaftlicher Wahnsinn“. Jene Regierungen und Wirtschaftsführer, die den vereinbarten Klimazielen das Wort reden, sich aber nicht daran halten, bezeichnete der UN-Chef als „Lügner“.

Guterres rief die Weltbevölkerung auf, selbst aktiv zu werden: „Fordert, dass erneuerbare Energie jetzt eingeführt wird - und zwar schnell und in großem Rahmen.“

RND/dpa