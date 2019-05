Berlin

Vertreterinnen der überparteilichen „Europäischen Bewegung Deutschland“ fordern Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die Hälfte der EU-Spitzenjobs mit Frauen besetzt wird.

In einem offenen Brief, der Merkel zugegangen ist und dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) vorliegt, fordern die Unterzeichnerinnen, die Kanzlerin solle sich gegenüber den europäischen Staats- und Regierungschefs dafür stark machen, dass in der Runde des künftigen EU-Kommissionspräsidenten, EU-Ratspräsidenten, Außenbeauftragten, EU-Parlamentspräsidenten, EZB-Präsidenten und des Eurogruppenchefs mindestens drei Frauen sind. „Auch die gesamte Europäische Kommission sollte zur Hälfte aus Frauen bestehen“, heißt es in dem Schreiben.

Zu den Unterzeichnerinnen zählen die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner, Gaby Bischoff (SPD), Präsidentin der Arbeitnehmergruppe im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss EWSA, Katrin Böttger, Direktorin am Institut für Europäische Politik, die SPD-Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann, Sabine Overkämping, Mitglied der Kommission Europa- & Völkerrecht Deutscher Juristinnenbund sowie Linn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland.

Von kor/RND