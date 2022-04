Moskau

Die russische Nachrichtenagentur „RIA Novosti“ hat einen Gastkommentar veröffentlicht, der zur brutalen Vernichtung der Ukraine aufruft. Dabei greift der Autor, Timofey Sergeytsev, auf das Kreml-Narrativ der „Entnazifizierung“ der Ukraine zurück und fordert ein hartes Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung.

Ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung, höchstwahrscheinlich sogar die Mehrheit wie der Autor meint, unterstütze die Regierung in Kiew. Die Mehrheit der Menschen in der Ukraine seien zu „Nazis“ geworden, gegen die Russland hart vorgehen sollte. Dies lässt sich als Aufruf zum Völkermord verstehen. Mit der Behauptung eine „Entnazifizierung“ oder auch vermeintlichen „Befreiung“ versucht Russland immer wieder vergeblich, seinen Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen.

Sergeytsev hält „unvermeidliche Härten“ für nötig

„Ein erheblicher Teil der Massen ist schuldig“, heißt es weiter in dem Text, die Ukrainer werden als „passive Nazis“ bezeichnet. Im Gastbeitrag wird die „Umerziehung“ der Menschen gefordert sowie eine „strenge Zensur“ und eine „ideologische Unterdrückung nationalsozialistischer Einstellungen“. Unter diesen Einstellungen werden alle westlichen Einflüsse verstanden. Ein Ende der Einflüsse müsse es nicht nur auf „politischem Gebiet, sondern zwangsläufig auch auf kulturellem und pädagogischem Gebiet“ geben, so die Forderung. Es wird eine kulturelle und politische Säuberung der Ukraine propagiert, eine Vernichtung der ukrainischen Identität.

Weiter schreibt Sergeytsev, die Ukraine dürfe kein souveräner Staat bleiben. Eine „Entnazifizierung“ sei nur unter vollständiger Kontrolle des Siegers möglich, so die Begründung, und dauere „mindestens eine Generation“. Bei diesen Aussagen handelt es sich um ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. „RIA Novosti“ kennzeichnet den Artikel zwar als „Meinung“ des Autors. Aber die staatliche russische Nachrichtenagentur veröffentlicht keine Artikel, die nicht die Ansichten des Kremls entsprechen.

Äußerungen nach Gräueltaten von Butscha

Die Äußerungen kamen nach den am Wochenende bekannt gewordenen Gräueltaten in Butscha und anderen Vororten Kiews. Russland streitet die Vorwürfe an seine Soldaten, trotz immer mehr deutlichen Hinweisen, kategorisch ab und streut Desinformationen.

RND/sf