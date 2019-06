Brüssel

EU-Ratschef Donald Tusk hat erstmals ein mögliches Personalpaket für die EU-Spitzenposten vorgelegt: Demnach soll der Posten des EU-Kommissionschefs nicht an den CSU-Politiker Manfred Weber, sondern an einen Sozialdemokraten gehen. Das sei der Ausgangspunkt der Verhandlungen vor dem EU-Sondergipfel am Sonntagabend, sagten EU-Abgeordnete nach einem Treffen mit Tusk. Favorit ist der Niederländer Frans Timmermans.

Diplomaten hatten jedoch am Mittag in Brüssel erklärt, es gebe noch keine Einigung auf Timmermans. Es werde noch den ganzen Tag verhandelt, betonten EU-Diplomaten am Sonntagmittag und widersprachen damit Meldungen über eine bereits erfolgte Festlegung auf Timmermans. Es werde hoffentlich am Abend Entscheidungen geben, hieß es.

Timmermans werden die besten Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten eingeräumt, doch gab es zuletzt weiter Vorbehalte bei einigen EU-Staaten. Am Abend wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel in Brüssel ein Personalpaket schnüren. Der deutsche Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber ( CSU), wurde für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten oder das eines ersten Kommissions-Vizepräsidenten gehandelt.

Lesen Sie auch: EU-Postenpoker: Einschätzung von Söder zeigt, wie gering Webers Chancen geworden sind

Von dpa/RND