Seit Ende März herrscht in Australien, Neuseeland und den USA Aufregung um ein Sicherheitsabkommen zwischen den Salomonen und China. Am Dienstag wurde das umstrittene Abkommen nun unterzeichnet – kurz vor dem Besuch einer hochrangigen Delegation aus den USA. Die neue Vereinbarung könnte die Tür für einen chinesischen Marinestützpunkt im Pazifik öffnen.

China und die Salomonen haben ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Quelle: Embassy of the People’s Republic of China in Solomon Islands