Berlin

Der Präsident des Bundeskriminalamtes ( BKA), Holger Münch, hat betont, dass die Polizei Extremisten in den eigenen Reihen entgegen wirken will. „Wir müssen in der Ausbildung, aber auch in der Begleitung von Polizisten immer deutlich machen, wofür wir als Organisation stehen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dazu zählten „die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die Werte, die das Grundgesetz festschreibt“. Dies sei „wichtig, um auch eine gewisse Resilienzwirkung als Polizei zu haben. Wenn extremistische Kräfte in der Mitte der Gesellschaft Andockstellen finden, müssen wir als Polizei die Wertorientierung sehr, sehr hoch halten.“

Münch fügte hinzu: „Wir sehen Einzelfälle in der Polizei mit Auffälligkeiten. Da heißt es, klare Kante zu zeigen. Ich sage mal ganz deutlich: Reichsbürger gehören nicht in die Polizei.“

„ Klare Kante “

Zuletzt hatte es in der Polizei, aber auch in der Bundeswehr Fälle gegeben, in denen sich Mitglieder rechtsextremistisch betätigten. Unter anderem das Parlamentarische Kontrollgremium ( PKGr) des Bundestages geht dem nach.

Münch stellt am Dienstag gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) die Fallzahlen der Politisch Motivierten Kriminalität vor.

Von Markus Decker/RND