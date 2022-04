Der Verteidigungsausschuss des Bundestages will möglicherweise wegen Geheimnisverrats ermitteln. Hintergrund ist ein Pressebericht über eine Unterrichtung durch den Bundesnachrichtendienst (BND). Darin wurde über abgefangene Funksprüche russischer Militärs berichtet, die an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübte Gräueltaten unweit der Hauptstadt Kiew belegen.

Wegen Bericht über russische Funksprüche: Verteidigungsausschuss will wegen Geheimnisverrats ermitteln

