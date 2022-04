Der britische Premierminister Boris Johnson stand wegen der „Partygate“-Affäre um Lockdown-Feiern kurz vor dem Aus. Nun herrscht seit Wochen Stille. Nach Ansicht britischer Experten hat das vor allem mit dem russischen Krieg in der Ukraine zu tun.

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, sitzt in einem Militärflugzeug bei einem Besuch in der Royal Air Force Station Waddington in Lincolnshire Mitte Februar. Quelle: Carl Recine/PA Wire/dpa