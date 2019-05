Ist Grünen-Chef Robert Habeck dem Freistaat Bayern gegenüber feindlich eingestellt? Die Kreisvorsitzende der Bayernpartei in Weilheim-Schongau behauptet dies. Und fordert, dass Habeck nicht zu einer Feier in den Landkreis einreisen darf. Doch an dem Antrag gibt es gleich mehrere Haken.