Bund stellt Hilfen für Waldbesitzer in Aussicht

Politik Landwirtschaft - Bund stellt Hilfen für Waldbesitzer in Aussicht Zum Waldgipfel stellt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) Hilfen für Waldbesitzer aus dem Klimapaket in Aussicht. Geschädigte Flächen sollen schnell wieder aufgeforstet werden.

Will Waldbesitzern helfen, stellt aber keine konkrete Summe in Aussicht: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor dem „Nationalen Waldgipfel“ am Mittwoch. Quelle: Carsten Koall/dpa