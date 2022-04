Berlin

Von den Ohrenzeugen möchte sich niemand zitieren lassen. Das hat mit dem Schrecken der Ereignisse ebenso zu tun wie mit dem Versuch, die Quellen zu schützen. Der im Geheimen agierende Bundesnachrichtendienst (BND) hat nämlich am Mittwoch Abgeordnete des Bundestages in mehreren Ausschüssen darüber informiert, was er über jüngst bekannt gewordene Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine weiß. Ein Ohrenzeuge sagt, das sei „alles ganz fürchterlich“ gewesen. Es geht um brutale Morde.

Der BND war zuletzt hinter vorgehaltener Hand in die Kritik geraten, weil er – wie es schien – über den russischen Angriff auf das Land im Süden vorab wenig wusste. Das war im Sommer vorigen Jahres ähnlich; da schien der deutsche Auslandsnachrichtendienst von der Machtübernahme der Taliban nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan ebenfalls überrascht gewesen zu sein.

„So ist Krieg“

Die Unterrichtung in den Bundestags-Gremien sollte nun wohl unter anderem beweisen, dass der BND eigene Erkenntnisse über die Brutalitäten in der Ukraine hat – hauptsächlich durch abgehörte Funksprüche oder Handy-Telefonate – und nicht auf die Informationen anderer Dienste wie der US-amerikanischen angewiesen ist. Ein Parlamentarier lobte die Arbeit des BND denn auch im Nachhinein als einwandfrei. Es gebe da überhaupt nichts zu bemängeln.

Nach Massaker in Butscha: Über 400 Menschen in Nachbarstadt Hostomel vermisst

Trauriger sind die Früchte dieser Arbeit. Zwar lässt sich die abgehörte Kommunikation lediglich insoweit lokalisieren, als sie aus der Gegend nördlich von Kiew stammt. Dort liegt auch Butscha, wo Dutzende wehrlose Menschen liquidiert wurden. Dafür geben sie offenbar Aufschluss über schnelle Verhöre (verbunden mit Folter) und anschließende Erschießungen. Angeblich soll es mitunter sogar eine Art Wettbewerb gegeben haben, welcher russische Soldat mehr Ukrainer umbringt. Die Täter sollen teilweise aus der russischen Söldner-Gruppe „Wagner“ stammen, die für Menschenrechtsverletzungen bekannt ist und seit Kurzem im westafrikanischen Mali agiert – ebenso wie die Bundeswehr.

„Die Funksprüche machen fassungslos“, sagt einer der Sitzungsteilnehmer. „Aber so ist Krieg. Deshalb lehnen wir ihn ab.“ Ein anderer sagt: „Das gibt einen Eindruck davon, was die Generation unserer Großeltern erlebt hat.“

Unterdessen herrschen unter den Abgeordneten Zweifel, ob die Morde allesamt von vornherein beabsichtigt waren oder sich aus der Dynamik des Krieges ergeben haben – etwa um Angriffen aus den Reihen der Ukrainer vorzubeugen oder weil die Täter selbst traumatisiert waren. Für eine Strategie der Vernichtung gebe es Indizien, aber keine Beweise, heißt es im Bundestag.

Es waren Russen

Ein Parlamentarier fasst seine Eindrücke so zusammen: „Es muss nicht der Mann im Kreml sein, der sagt: Kill them all!“ Tötet sie alle. Allein dass die Täter, deren Kommunikation der BND abfing, Russen waren, daran bestehen keine Zweifel. „Die Informationen waren eindeutig“, sagt ein Ohrenzeuge. „Es kann niemand anders gewesen sein.“

Der BND, soviel ist gewiss, hat die Ereignisse in der Ukraine „auf dem Schirm“. Schließlich liegen zwischen Berlin und Kiew nur 1200 Kilometer. Mit weiteren Unterrichtungen, wenngleich abermals sehr diskret, ist zu rechnen.

Von Markus Decker/RND