Berlin

Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass derzeit eine erneute Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Mission in Bosnien-Herzegowina geprüft wird. „Damit könnten wir in diesem sehr kritischen Moment für das Land ein klares Zeichen setzen“, erklärte Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) am Mittwoch im Bundestag.

„Statt aktiver Aufarbeitung und Versöhnungsarbeit sind heute wieder nationalistische und hetzerische Rhetorik Teil des politischen Diskurses“, sagte Lührmann bei einer Parlamentsdebatte zum 30. Jahrestag des Bosnien-Kriegs.

100.000 Kriegsopfer in 1990er-Jahren

Dem Krieg in Bosnien-Herzegowina fielen zwischen 1992 und 1995 etwa 100.000 Menschen zum Opfer, mehr als zwei Millionen Menschen wurden vertrieben. Um die Umsetzung des Friedensvertrags von Dayton zu überwachen und die Sicherheit im Land zu sichern, war 2004 die EU-Mission Eufor/Althea ins Leben gerufen worden.

Dieser Einsatz läuft weiterhin, Deutschland ist aber seit November 2012 nicht mehr daran beteiligt. Bereits am Dienstag hatte das Nachrichtenportal „The Pioneer“ allerdings gemeldet, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine erneute Bundeswehr-Beteiligung anvisiere.

