Düsseldorfs ehemaliger Ober­bürger­meister Thomas Geisel (SPD) hat am Wochenende mit einem Blogbeitrag zum Ukraine-Krieg für Kritik gesorgt.

Geisel hatte zu den Kriegs­verbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha bei Kiew geschrieben: „410 Zivilisten sind – nach ukrainischen Angaben – den Gräuel­taten von Butscha zum Opfer gefallen. Selbst­verständlich ist jedes zivile Opfer eines Krieges eine Tragödie und eines zu viel. Aber werden durch die ukrainische Genozid­rhetorik nicht letztlich die Kriegs­verbrechen von Srebrenica, My Lai und Babi Yar (Babyn Jar), um nur einige zu nennen, und vielleicht auch die Bomben­nacht von Dresden, der angeblich 30.000 Menschen zum Opfer fielen, bagatellisiert?“

Geisel zweifelte zudem daran, dass es sich tatsächlich um einen „Vernichtungs­krieg“ handele, den Russland in der Ukraine führe, „wie uns Herr Melnyk glauben machen möchte“. Geisel stellte daraufhin die Frage, ob man der „Rhetorik des Kriegs­opfers“ wirklich trauen könne.

Der Blog­beitrag mit dem Titel „Es reicht, Herr Melnyk“, der bereits vor mehreren Tagen veröffentlicht worden war, sorgte am Wochen­ende für Kritik – nachdem unter anderem der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bei Twitter reagierte. Zuvor hatte der CDU-Politiker Ruprecht Polenz getwittert: „Erst Schröder, dann Schwesig, jetzt Geisel. Ich hätte es für ausgeschlossen gehalten, dass sich ein führender SPD-Politiker wie der ehemalige Ober­bürger­meister von Düsseldorf in dieser Weise zum russischen Angriffs­krieg gegen die Ukraine äußert.“

Das Weltbild dieser selbstgefälligen Genossenschaft ist echt verstörend. Viel Glück noch bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai https://t.co/XTUlbnGXR4 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 23, 2022

Botschafter Andrij Melnyk und Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete Geisel als „Social-Media-Alleskönner“, die es geschafft hätten, „die Diskussion über den Krieg in der Ukraine zu beherrschen“. Niemand spreche mehr über „Demokratie­defizite und Diskriminierung“ in der Ukraine. Das Land erscheine plötzlich als eine „Vorzeige­demokratie“.

Breite Kritik in den sozialen Medien

In den sozialen Medien wurde Geisel vorgeworfen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verharmlosen. „Düsseldorfs ehemaliger Ober­bürger­meister Thoma Geisel relativiert Gräuel­taten in der Ukraine. Man kann sich nur noch schämen,“ schrieb der Düsseldorfer CDU-Bundestags­abgeordnete Thomas Jarzombek bei Twitter.

Andere Nutzer sahen in dem Aufsatz einen weiteren Beleg für ein problematisches Verhältnis der SPD zu Russland. Weite Teile der Partei würden zu viel Verständnis für den Kreml zeigen, so der Vorwurf. Zuletzt war Mecklenburg-Vorpommerns Minister­präsidentin Manuela Schwesig wegen ihres Einsatzes in der Vergangenheit für die Ostsee­pipeline Nord Stream 2 in Bedrängnis geraten.

Thomas Geisel war von 2014 bis 2020 Ober­bürger­meister von Düsseldorf. 2020 wurde der CDU-Politiker Stephan Keller zum OB gewählt.

