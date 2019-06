Berlin

Die Wähler erwarten von der Regierung einen ernsthaften Kampf gegen den Klimawandel. Das zeigen Meinungsumfragen, die „Fridays for Future“-Demonstrationen und nicht zuletzt die Ergebnisse der Europawahl. Genau diesem Thema will sich die CDU-Spitze auf ihrer Klausurtagung auch annehmen.

In der Diskussion auf Twitter dominiert aber ein Wort: Flugtaxis. Laut Medienberichten zwar nur einer von vielen Vorschlägen in einem Diskussionspapier, trotzdem Anlass genug, die ernsthaften Bemühungen der Partei wieder einmal in Frage zu stellen.

Eine CO2-Steuer, die Experten fordern, wird in besagtem Papier abgelehnt. Stattdessen baut die CDU wohl auf Zukunftsvisionen, die bis spätestens 2025 Wirklichkeit werden sollen.

Die Opposition hält nicht sonderlich viel von dem Vorschlag, wie Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt auf Twitter deutlich macht: „Das ist ein Witz, muss ein Witz sein.“

Und Ex-Vorsitzender Cem Özdemir pflichtet ihr bei. Er habe nichts gegen Flugtaxis, aber es dauere noch länger, bis alle eins haben. Solange wünscht er sich gute Politik für das Fahrrad.

Digital-Staatsministerin Dorothee Bär reagiert schnell auf die Kritik: Es solle ja gar nicht jeder in Deutschland ein eigenes Flugtaxi haben. Es besäßen ja auch nicht alle Verkehrsteilnehmer ein eigenes Taxi.

Von RND/lis mit dpa