Corona-Pandemie: Darf ich in Sachsen noch zum Zahnarzt?

Leipzig

Zu den am Sonntag erlassenen Ausgangsbeschränkungen zum Schutz vor Coronainfektionen erreichen uns viele Leserfragen, die wir an Fachleute weiterreichen. Hier einige Antworten:

Dürfen jetzt noch Handwerker ins Haus geholt werden?

„Handwerker dürfen weiter wie gewohnt nach Hause bestellt und hereingelassen werden“, versichert Hagen Reismann von der Handwerkskammer zu Leipzig. Beim Auftrag mache es keinen Unterschied, ob die Heizung kaputt oder die Tapete runtergekommen sei. „Reparaturen fallen auch in schwierigen Zeiten an und sind fachgerecht auszuführen“, so der Sprecher.

Natürlich gelten in jedem Falle die verschärften Hygienevorschriften. „Am besten weist man den Fachmann aus sicherem Abstand von zwei Metern auf der Baustelle ein und lässt ihn ohne Publikum arbeiten“, empfiehlt Reißmann. Schwieriger werde es, wenn mehrere Gewerke in engen Räumen tätig sind. „Dann müssen Firmen das Risiko abwägen und die Arbeiten sinnvoll koordinieren.“ Beispielsweise, indem der Fliesenleger pausiert, solange der Klempner am Werke ist.

Dürfen noch Notartermine wahrgenommen werden?

Das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund ist zwar untersagt. „Unaufschiebbare Notartermine sind von der Ausgangsbeschränkung aber ausdrücklich ausgenommen“, versichert der Geschäftsführer der Notarkammer Sachsen, Manuel Kahlisch.

Als Beispiel nennt er Erbausschlagungen, bei denen trotz der Corona-Pandemie die sechswöchige Ausschlagungsfrist läuft. „Besonders bedeutsam sind derzeit General- und Vorsorgevollmachten und Testamente, damit auch in Notfällen eine Handlungsfähigkeit gewährleistet ist oder der letzte Wille rechtssicher formuliert ist.“

Große existenzielle Bedeutung könne auch die Bestellung einer Grundschuld haben, wenn Verbindlichkeiten zu bedienen sind und die Bank vor Auszahlung des Kredites auf die Bestellung einer Sicherheit besteht. Bei Kaufverträgen ist die Dringlichkeit im Einzelfall zu prüfen.

„Verschoben werden Kaufverträge, die auch in einigen Wochen noch beurkundet werden können. So wird es Zeiten einer Ausgangsbeschränkung kaum einen unaufschiebbaren Grund für den Verkauf eines Wochenendgrundstücks geben.“ Die Notare sind angehalten, Termine so zu planen, dass es auch bei unaufschiebbaren Terminen zu möglichst wenig sozialen und nur den absolut notwendigen Kontakten unter der Mandantschaft kommt“, erklärt Kahlisch. Auch die Einhaltung der Mindestabstände und andere Hygieneregeln ist zu beachten.

„Wenn Rechtspflegetermine wegen der aktuellen Lage vorgezogen oder verschoben werden müssen, teilen das die zuständigen Notare rechtzeitig mit“, versichert der Kammergeschäftsführer. Generell empfiehlt er, sich vorher auf den Internetseiten der Notare oder per Telefon über die im jeweiligen Büro aufgestellten Regeln zur Terminvergabe und den angepassten Geschäftsabläufen zu erkundigen.

Muss man Routine-Termine beim Zahnarzt oder Facharzt absagen?

„Zahnarztbehandlungen sind grundsätzlich möglich“, versichert der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen, Dr. Holger Weißig. Routineuntersuchungen wie die halbjährliche Vorsorge könne er derzeit aber nur bedingt empfehlen. „Ein Infektionsrisiko ist nie ganz auszuschließen.“

Sozialer Kontakt sei unvermeidlich, ob im Patientenzimmer oder zwischen Arzt und Patient“, gibt der Zahnmediziner zu bedenken. Da das Risikopotenzial der Patienten und die Ausstattung mit Hygiene- und Schutzmitteln in den Praxen stark variieren, rät Weißig dazu, sich vorm Behandlungstermin telefonisch zu informieren. „Dann können Patienten besser abwägen, was sie sich unter den besonderen aktuellen Umständen zutrauen.“

Die Frage, wann ausreichende Schutzmittel durch das Bundesbeschaffungsamt für Sachsens Zahnärzte zu erwarten seien, verglich Weißig mit einem „Blick in die Glaskugel“. Für die zunehmende Zahl an Risikopatienten werde die Einrichtung eines zentralen Notdienstes erwogen.

Was ist ein „triftiger Grund“, um trotzdem noch rauszugehen?

Alltägliche Wege zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Kindernotbetreuung, zum Arzt, zur Hunde-Gassirunde oder in den Kleingarten bleiben erlaubt. Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft sind weiter möglich – allerdings nur „im Umfeld des Wohnbereichs“ und nicht in Gruppen. Zum Nachweis sollte der Personalausweis mitgeführt werden. Auch eine Bescheinigung des Arbeitgebers sei sinnvoll.

Warum sind Besuche im Altenheim untersagt worden?

„Es ist von herausragender Wichtigkeit, das Virus aus Alten- und Pflegeeinrichtungen herauszuhalten“, sagte Matthias Hasberg, der Sprecher der Stadt Leipzig, am Montag. Schwere Krankheitsverläufe nach einer Infektion mit dem Coronavirus treten vor allem bei älteren Menschen auf. Darum soll unbedingt verhindert werden, dass das Virus dort eingeschleppt wird, wo viele alte Menschen leben. Ausnahmen gelten nur für Besucher engster Angehöriger in Hospizen und Palliativstationen.

Was passiert, wenn gegen die Corona-Auflagen verstoßen wird?

Wer gegen die Verordnung verstößt, begeht laut Innenministerium eine Straftat. In der Allgemeinverfügung ist von zwei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe die Rede. Polizei und Ordnungsämter der Kommunen kündigten Kontrollen an.

Darf man jetzt noch Umzüge machen?

Umzüge mit bis zu fünf Helfern seien erlaubt, teilte die Stadt Dresden mit. Allerdings müsse eine Liste mit Kontaktdaten der Helfer erstellt und für Kontrollen bereitgehalten werden. Beim Umzug selbst solle – wie sonst auch – ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Auch die Stadt Leipzig teilte mit, dass Umzüge möglich seien, die Zahl der Helfer aber möglichst gering gehalten werden sollte.

Darf man noch auf den Friedhof gehen?

Die etwa 1200 Fried- und Kirchhöfe der Evangelischen Landeskirche Sachsen sind weiterhin geöffnet. Sie sollten allerdings nicht als Ausweichstation für Treffen genutzt werden, die sonst anderswo stattfinden würden, sagte Matthias Oelke, Sprecher der Landeskirche. Das gleiche gilt für kommunale Friedhöfe. Für Begräbnisse wurden die Regeln allerdings verschärft. Es dürfen maximal 15 Personen an Trauerfeiern teilnehmen, und auch sie müssen einen Abstand von 1,50 Meter zueinander halten.

Von Birgit Zimmermann und Winfried Mahr