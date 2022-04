Berlin

Ein Kollege berichtet am Freitag, dass eine langfristig geplante Operation, für die er schon ins Kranken­haus eingerückt war, plötzlich wegen eines Notfalls abgesagt werden musste. Das kann passieren. Aber: Der neue Termin ist nun der 25. April. Hintergrund: Beginnender Osterurlaub und große Personal­lücken durch Corona im Krankenhaus.

Der Kollege ist offenbar kein Einzelfall. Während die Corona-Inzidenz­zahlen laut Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit sinken, klagen immer mehr Kliniken über corona­bedingte Personal­ausfälle. Laut einer deutschland­weiten Umfrage unter Kranken­haus­ärzten geben 20 Prozent an, dass die Not­fall­versorgung gefährdet ist. In 60 Prozent der Häuser müssen planbare Eingriffe verschoben werden.

Krankenhaus­patienten haben un­wissent­lich Corona

Auf der anderen Seite beobachten Ärzte immer häufiger das Phänomen, dass Patienten wegen einer x‑beliebigen Krankheit in die Klinik kommen und dort wird dann bei ihnen – quasi nebenher – Corona nachgewiesen. Kein Wunder, dass sich das Personal ansteckt.

Schon lange gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Dunkelziffer coronainfizierter Menschen wesentlich höher ist, als die Zahl der vom Robert Koch-Institut (RKI) erfassten. Der Dachverband der Akkreditierten Labore in Deutschland führt das auch darauf zurück, dass sich immer weniger Menschen einem PCR-Test unterziehen. In der 13. Kalender­woche waren es bundesweit 350.000 weniger als in der Woche zuvor.

Doch nur Infektionen, die mittels PCR-Test nachgewiesen werden, gehen auch in die RKI-Statistik ein. Das heißt, wenn weniger getestet wird, wird auch weniger erfasst. Leider führt das nicht zu einer besseren allgemeinen Gesundheit.

Keine allgemeine Impfpflicht, kein Maskenzwang, weniger PCR-Tests – das alles macht das Leben leichter. Aber wenn dadurch die medizinische Versorgung leidet, dann läuft etwas schief.

Von Jan Emendörfer/RND