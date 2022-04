Hannover

Mit Beginn des Herbstes sollen in Niedersachsen erneut flächendeckend Corona-Impfungen für alle angeboten werden. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). Wie die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Mittwoch in Hannover mitteilte, würde die dritte Impfung dann bei den meisten mehr als sechs Monate zurückliegen.

Ziel der vierten Impfung sei es, das Infektionsrisiko vor dem Winter wieder zu senken. Die Infrastruktur mit impfenden Ärzten sowie mobilen Impfteams werde daher weiterhin aufrechterhalten. Ob im September ein speziell auf die Omikron-Variante abgestimmter Impfstoff verabreicht werden kann, sei noch nicht klar.

In Niedersachsen sind vor allem die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte für Impfungen zuständig. Im Jahr 2022 haben sie rund 1,6 Millionen Corona-Impfungen verabreicht. Mobile Impfteams spritzten etwa 600.000 Dosen des Vakzins. Bisher sind im flächenmäßig zweitgrößten Bundesland Deutschlands 78,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Die Auffrischungsimpfung haben 63,8 Prozent erhalten.

