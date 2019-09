US-Präsident Donald Trump beschreibt die Region entlang der Grenze zu Mexiko in düsteren Farben. Gefährlich sei es da, voll mit Menschen, die in böser Absicht in die USA wollten. Tatsächlich? RND-Reporterin Marina Kormbaki berichtet im Video-Tagebuch von ihrem road trip entlang der texanisch-mexikanischen Grenze.