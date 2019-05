Berlin

41 Parteien treten bei der Europawahl an. Und Chancen haben nicht nur die üblichen Verdächtigen von Linken bis AfD, sondern auch eine Reihe von Kleinparteien. Denn es gilt in Deutschland keine Sperrklausel. Zwar hatten sich im vergangenen Sommer die Mitgliedsstaaten der EU darauf geeinigt, bis 2014 eine verbindliche Hürde für Parteien einzuführen. Diese sollte bei mindestens zwei und höchstens fünf Prozent liegen. Vor der EU-weiten Einführung der Sperrklausel muss diese jedoch von jedem der Mitgliedstaaten ratifiziert werden.

In Deutschland scheiterte der Antrag der Regierung am Widerstand der Grünen, die in Bundestag und Bundesrat gegen die Klausel stimmten – und so die notwendige Zweidrittelmehrheit verhinderten. In ihrer Begründung beriefen sich die Grünen auf die Leitlinien der „Venedig-Kommission“ des Europarates, welche grundlegende Änderungen des Wahlrechts zwölf Monate vor einer Wahl ausschließen.

Unter den EU-Staaten, die mehr als 35 Abgeordnete ins Parlament nach Straßburg entsenden, sind Spanien und Deutschland die einzigen, die die Sperrklausel noch nicht eingeführt haben. Ein Überblick über die möglichen Profiteure:

Piraten

Patrick Breyer ist Spitzenkandidat der Piraten für ein Mandat im EU-Parlament. Quelle: Carsten Rehder/dpa

In dieser Legislaturperiode waren die Piraten mit Julia Reda im Europäischen Parlament vertreten. Sie kämpfte vehement gegen die umstrittene Reform des Urheberrechts, insbesondere die Einführung der Uploadfilter. Sie war es auch, die ihre potenziellen Wähler aufforderte, die Piraten bei den EU-Wahlen 2019 nicht zu wählen. Der Grund: Der Listenplatz zwei der Partei ist mit einem ehemaligen Mitarbeiter von ihr besetzt, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. „So jemand darf nicht gewählt werden“, sagte Reda.

Für die Piraten geht nun der Jurist Patrick Breyer ins Rennen um den Einzug ins Parlament.

Chancen: mäßig

Tierschutzpartei

Für die Tierschutzpartei tritt Martin Buschmann als EU-Spitzenkandidat an. Quelle: imago images / Stefan Zeitzimago images / Stefan Zeitz

