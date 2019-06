Berlin

Die Grünen pochen auf eine milliardenschwere Investitionsoffensive bei der Deutschen Bahn. „Wer die Klimaziele im Verkehrssektor erreichen will, muss jetzt die Weichen für die Verkehrswende stellen und auf Verkehrsmeidung und Verkehrsverlagerung setzen“, heißt es in einem Antrag der Grünen-Bundestagsfraktion, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt und an diesem Donnerstag vom Bundestag beraten werden soll. „Die Funktion als Rückgrat der Verkehrswende kann die Schiene nur erfüllen, wenn die Investitionen in den Neu- und Ausbau des Netzes massiv angehoben und auf hohem Niveau verstetigt werden.“

Konkret fordern die Grünen, die Bundesmittel für den Neu- und Ausbau des Schienennetzes auf zunächst 2,5 Milliarden Euro jährlich anzuheben und bis 2023 auf mindestens drei Milliarden Euro.

Zwei-Stunden-Takt für Feriengebiete

Außerdem verlangen die Grünen, bis 2030 eine „Angebotsoffensive Bahn“ umzusetzen. „Zwischen den bedeutenden Verdichtungsräumen und Metropolregionen“ müsse im Fernverkehr mindestens ein Halbstundentakt im Fernverkehr eingeführt werden.

Für alle Großstädte ab 100.000 Einwohnern müsse es mindestens einen Stundentakt im Fernverkehr geben. Ferien- und Tourismusregionen sollten mindestens im Zwei-Stunden-Takt angebunden werden.

Die Etatplanungen sehen für 2019 Bundesmittel für Aus- und Neubau bei der Bahn von rund 1,64 Milliarden Euro vor. Für das kommende Jahr sind 1,52 Milliarden Euro geplant.

Lesen Sie auch: „Starke Schiene“ und „Deutschlandtakt“: Die Bahn will besser werden

Von Rasmus Buchsteiner/RND