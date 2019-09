Berlin

„Kinder fördern und Familien unterstützen“ – so wirbt Salzgitter im Internet für sich. Und tatsächlich: Die Industriestadt im Südosten Niedersachsens wird immer jünger. Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Zahl der Kinder unter sechs in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie hier. Und zwar um 33,2 Prozent. Ende 2017 gab es in Salzgitter rund 6.300 Kinder unter sechs Jahren.

Die Entwicklung hat viel mit den Flüchtlingen zu tun, die seit 2015 in die Stadt im Harzvorland gezogen sind. Bundesweit machte Salzgitter vor zwei Jahren Schlagzeilen, als die Verwaltung einen Zuzugstopp für Flüchtlingsfamilien verhängte.

Seit 2012 knapp 500.000 mehr unter Sechsjährige

5.000 Flüchtlinge auf 100.000 Einwohner – ein vergleichsweise hoher Anteil. „Die Menschen waren gekommen, um zu bleiben“, so Stadtsprecherin Simone Kessner im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). 2016 zählte die Stadt rund 900 Flüchtlingskinder. Und viele Flüchtlingsfamilien haben inzwischen Kinder, die bereits in Salzgitter geboren sind. Viele, so Stadtsprecherin, hätten einen Anspruch auf Krippen- und Kindergartenplätze.

Salzgitter mit seinem Kinder-Boom ist nur ein Beispiel von vielen. Zwischen 2012 und 2017 ist die Zahl der unter Sechsjährigen in Deutschland um knapp 500.000 auf 4,58 Millionen gestiegen. Das entspricht einem Plus von zwölf Prozent.

Aus den Daten, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) für das RND ausgewertet hat, lässt sich die Entwicklung für alle kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland ablesen.

Als Ursache für den Anstieg der Kinderzahlen sieht Wido Geis-Thöne, Experte für Familienpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft, nicht allein die Zuwanderung von Flüchtlingen und von Arbeitsmigranten aus anderen EU-Ländern. Es gibt weitere mögliche Erklärungen. „Die Zahl der potenziellen Mütter steigt. Das sind die Enkelinnen der Babyboomer“, sagte der IW-Forscher dem RND. „Zudem gibt es mehr Geburten je potenzielle Mutter.“

Es ist noch nicht allzu lange her, da dachte man in Hof daran, Schulen zu schließen – zu wenige Kinder. Und nun? Nun stellt sich die Situation in der 47.000-Einwohner-Stadt in Franken plötzlich ganz anders dar. Hof wächst. Gab es Ende 2012 in der Stadt noch 1.986 Kinder unter sechs Jahren, so waren es fünf Jahre später bereits 2.594 – ein Plus von 30,6 Prozent. Prozentual gesehen nahm die Zahl der unter Sechsjährigen bundesweit nirgendwo sonst so stark zu wie in Hof.

„Wir bauen massiv Kindergärten"

Geht man in Hof auf die Suche nach Gründen für den Kinder-Boom, bekommt man schnell Antworten. „Zum einen hat sich die Geburtenrate generell in der Phase eher niedriger Arbeitslosigkeit und einer gut laufenden Konjunktur positiv entwickelt", sagt Bürgermeister Eberhard Siller, der im Rathaus für Soziales zuständig ist. Auch in Hof spielt der Flüchtlingszuzug eine Rolle. „Die zu uns gekommenen Menschen haben und bekommen im Durchschnitt mehr Kinder als die ursprünglich ansässige Bevölkerung.“ Für die Stadt sei das eine erfreuliche Entwicklung, aber sie setze die Kommune auch unter Zugzwang.

„Es geht zunächst darum, für die gestiegenen Kinder- und Schülerzahlen die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen“, erläutert Siller. „Mittlerweile bauen wir wieder massiv Kindergärten, erweitern Horte und sorgen an Grund- und Mittelschulen durch Module für ausreichend Plätze und Klassenzimmer.“

Mit der Zahl der Kinder wachsen auch die Herausforderungen für die Kommunen. Der Betreuungsbedarf wächst, das Angebot hält allerdings nicht mit der Nachfrage Schritt. Häufig müssen Eltern lange auf einen Kita-Platz warten. Der Ausbau der Angebote vor Ort geht in sehr unterschiedlichem Tempo voran.

Viele Kommunen müssen inzwischen die Zahl der Plätze in den Schulen zu erhöhen. Mancherorts dürfte es nicht ausreichen, wie in Hof mit Hilfe von Container-Modulen neue Klassenzimmer zu errichten.

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz endet in Deutschland jedoch mit dem ersten Schultag, bislang jedenfalls. Von flächendeckender Ganztagsbetreuung für Schulkinder kann keine Rede sein.

In Erzgebirge gibt es ein Baby-Begrüßungsgeld

Ab 2025 soll es jedoch auch für Betreuung bis zum Nachmittag in Schule und Hort einen Rechtsanspruch geben. Das jedenfalls haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Ganze dürfte nach Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts einmalige Investitionen von 3,9 Milliarden Euro erfordern – sowie jährliche Betriebskosten von bis zu 3,9 Milliarden Euro.

Es gibt allerdings auch Regionen, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Der Erzgebirgskreis in Sachsen ist so ein Beispiel. Es ist die bundesweit einzige Gegend, in der die Zahl der Kinder unter sechs Jahren zwischen 2012 und 2017 gesunken ist – und zwar um 1,6 Prozent auf 16.743. Umso familienfreundlicher gibt man sich nun im Erzgebirgskreis. Einige Gemeinden dort locken inzwischen mit einem Baby-Begrüßungsgeld.

Von Rasmus Buchsteiner, Lisa Neugebauer/RND