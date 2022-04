Berlin

Angesichts der Abschaffung der Quarantänepflicht ab 1. Mai hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Klärung offener, arbeitsrechtlicher Fragen gefordert und die Arbeitgeber beim Infektionsschutz in die Pflicht genommen. „Betriebe dürfen keinesfalls zu Infektionsbeschleunigern werden“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn der Gesundheitsminister seine ‚dringende Isolationsempfehlung‘ ernst meint, muss er klären, wie in Zukunft etwaige Verdienstausfälle auf Grund von freiwilliger Isolation aufgefangen werden.“

Eine freiwillige Isolation zum Schutz anderer könne nur funktionieren, wenn sie Beschäftigten ohne Angst vor finanziellen Einbußen möglich sei. „Darüber hinaus bleibt es dabei: Der Arbeitgeber muss den Schutz vor Corona-Infektionen am Arbeitsplatz sicherstellen“, ergänzte Piel. „Die Bundesregierung darf nicht durch das Abschieben der Verantwortung für den Infektionsschutz auf die Beschäftigten für zusätzliches Konfliktpotential in den Betrieben sorgen.“

Karl Lauterbachs überraschende Ankündigung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Montagabend nach den Beratungen mit den Landesgesundheitsministerinnen und -ministern überraschend das Ende der Quarantänepflicht in vier Wochen verkündet. So gilt zwar die „dringende Aufforderung“ zur Isolation für fünf Tage, verpflichtend ist sie aber nicht. Eine behördliche Anweisung ist nicht mehr notwendig.

Gesundheitspersonal muss sich allerdings weiterhin mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Auf Anfrage teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass die Umsetzung in die Zuständigkeit der Länder falle. Sie könne im Detail noch verfeinert werden. Das Bundesarbeitsministerium verwies darauf, dass die Corona-Arbeitsschutzverordnung weiterhin gelte. Die Arbeitgeber seien verpflichtet, auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz in einem Hygienekonzept festzulegen.

Arbeitgeber fordern Antworten

Auch für die Arbeitgeber wirft Lauterbachs Entscheidung Fragen auf. Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie habe sich für bundeseinheitliche Regelungen zur Arbeitsquarantäne ausgesprochen, sagte Hauptgeschäftsführerin der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss, Stefanie Sabet, dem RND. „Dies hat man nun mit Abschaffung der Isolationspflicht umgangen“. Nun sei etwa zu klären, was folgt, „wenn sich Arbeitnehmer freiwillig in Isolation begeben“.

Abzuwarten bleibe, wie die Länder die empfohlene Abschaffung der Isolationspflicht umsetzen werden. Die Verbandschefin versicherte: „Die Betriebe setzen umfassende und zielführende Hygienekonzepte bereits um und passen diese je nach Gefährdungsbeurteilung für den jeweiligen Arbeitsplatz an.“ Mitarbeiter müssten geschützt werden und auch die Betriebsabläufe müssten aufrechterhalten werden.

Schulgewerkschafterin äußert Bedenken

In den Schulen wächst die Sorge, dass sich das Infektionsgeschehen aufgrund der Lockerungen verschärfen könnte. „Wenn die Quarantänepflicht gestrichen wird, fällt eine weitere Maßnahme weg, die die Gesundheit der Beschäftigten an Schulen sowie der Kinder und Jugendlichen und deren Eltern schützen soll“, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, dem RND. „Erst vor wenigen Tagen ist die Maskenpflicht, ein einfaches, aber wirksames Mittel des Infektionsschutzes aufgegeben worden.“ So könne das Infektionsgeschehen an Schulen nicht weiter eingedämmt werden.

Gleichwohl betonte die Schulgewerkschafterin: „Eine belastbare Bewertung der Aufhebung der Quarantänepflicht ist aktuell schwierig, da diese erst in vier Wochen greifen wird.“ Heute sei kaum einzuschätzen, wie sich Inzidenzwerte und Hospitalisierungsrate bis zu diesem Zeitpunkt entwickeln werden.

