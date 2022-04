Berlin

Die Maskenpflicht wurde im Einzelhandel, sowie in der Gastronomie- und Hotelbranche abgeschafft. Dennoch: Jeder einzelne Betrieb kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen und an den bisherigen Regeln festhalten. Wie wird das in der Praxis umgesetzt? Und wie sind die Regeln bei den Mitarbeitenden?

Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Bundesverbandes, ist froh über die Lockerungen der Corona-Auflagen. „Viele Gastronomen und Hoteliers begrüßen das Ende der Maskenpflicht und den Wegfall von Zugangsregelungen“, sagte sie dem RND. Es handele sich um „Maßnahmen, die ja in vielen anderen europäischen Ländern bereits seit Wochen nicht mehr gelten“, so Hartges. „Viele Mitarbeiter sind zudem sehr froh darüber, nicht mehr kontrollieren zu müssen.“

16 Prozent der Gastrobetriebe führen Maskenpflicht fort

Dennoch gebe es auch Betriebe, die die Maskenpflicht und die 3G-Regel vorerst beibehalten. „Laut unserer aktuellen DEHOGA-Umfrage halten 16,2 Prozent der Betriebe an der Maskenpflicht für Gäste fest. Die 3G-Regelung wenden noch 12,1 Prozent der Betriebe an“, so Hartges.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Maskenpflicht gelte aufgrund regionaler Hotspot-Regeln nur noch in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern. In Hamburg greife außerdem die 2G-Plus-Regelung bei Tanzveranstaltungen, Mecklenburg-Vorpommern führt die 3G-Regelung für das Gastgewerbe fort.

Die Reaktionen der Gäste in der Branche sind gemischt, erklärte Hartges. „Viele Gäste sind erleichtert, keine Maske mehr tragen zu müssen.“ Wie in der Gesamtbevölkerung gebe es auch Gäste, die ihre Maske freiwillig weitertragen. „Wichtig ist hier gegenseitige Toleranz. Jeder hat seine Gründe, die es zu akzeptieren gilt.“

Ende der Maskenpflicht: Was raten die Experten?

Jeder zweite Betrieb noch Maskenpflicht für Mitarbeiter

„Das Wegfallen der Maskenpflicht für Gäste bedeutet nicht automatisch auch das Wegfallen der Maskenpflicht für die Mitarbeiter“, sagt die Geschäftsführerin. Ob auf das Tragen von Masken verzichtet werden kann, entscheide der Gastronom entsprechend seines betrieblichen Hygienekonzepts und der jeweiligen Ansteckungsrisiken der Mitarbeiter. Laut der DEHOGA halte momentan fast jeder zweite Betrieb noch an der Maskenpflicht für Mitarbeitende fest.

Das Tragen der Maske werde von den Mitarbeitenden individuell unterschiedlich gesehen. „Viele freuen sich, die Maske ablegen zu können und ihre Gäste wieder richtig anlächeln zu können. Andere tragen die Maske weiter - entweder, weil es zum betrieblichen Hygienekonzept gehört oder weil sie sich aus Vorsicht freiwillig dafür entscheiden.“ Wichtig sei, dass Entscheidungen vom Team gemeinsam getragen werden.

Maske im Einzelhandel nur noch Ausnahme

Für Stefan Genth, Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland ist klar, dass die Maskenpflicht beim Einkauf nicht für immer gelten könne. Seinem Eindruck nach, trage die Mehrheit der Kunden auch weiterhin aus Eigenverantwortung eine Maske. Einer Umfrage des Handelsverbands in Bayern zufolge führen nur 11,7 Prozent der Geschäfte die Maskenpflicht fort.

Eine Maskenpflicht für das Personal hingegen werden individuell festgelegt. „Für den Fortbestand einer Maskenpflicht für das Personal im Einzelhandel kommt es auf den Einzelfall an“, so Genth. Von Bedeutung sei etwa, ob andere vorgegebene technische und organisatorische Schutzmaßnahmen vor Ort zum Schutz des Personals nicht umsetzbar oder nicht ausreichend sind. „In den sogenannten Hotspots können sich aber weiterhin strengere Bestimmungen zur Maskenpflicht aus den landesrechtlichen Vorgaben ergeben.“ Der Umfrage des Handelsverbands Bayern zufolge wird in etwa 20 Prozent der Handelsbetriebe eine Maskenpflicht für die Mitarbeitenden angeordnet.

Von Yvonne Schmidt/RND