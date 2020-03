Erdogan, Flüchtlinge und die Rolle der NATO

Leipzig

Die Scham weicht der Aggression. Mitleid kippt um in brutale Abwehr. An Europas Grenzen macht sich Gewalt breit. Gewalt nicht etwa gegen schwer bewaffneten Söldner, sondern gegen Frauen, Männer und Kinder, die mit ihren letzten Habseligkeiten auf der Flucht sind – letztlich vor dem Tod.

Der türkische Präsident Erdogan treibt ein perfides Spiel mit Flüchtlingen aus der Provinz Idlib, wo ein grausames Finale im syrischen Bürgerkrieg ausgetragen wird. Erdogan öffnet seine Grenzen und droht Europa: Da habt ihr sie!

Und der große starke Westen schaut tatenlos zu, vergießt Krokodilstränen und „deckt auf“, dass alles in Wahrheit nur Putin nützt. Warum wirft keiner mehr die Frage auf, weshalb Erdogan eigentlich in Nordsyrien eingefallen ist? Mit der Begründung, eine 15 Kilometer breite „Sicherheitszone“ gegen „kurdische PKK-Terroristen“ an der Grenze zu errichten, sind Erdogans Truppen inzwischen in syrische Gebiete vorgestoßen, in denen die Kurden gar nicht aktiv sind. Es geht den Türken darum, auf jeden Fall ein autonomes Kurdistan zu verhindern, wofür die Kurden seit Jahrzehnten kämpfen. Der Westen hat ihren Freiheitsdrang in Syrien schamlos ausgenutzt und ist dann, als es ungemütlich wurde, abgezogen.

Bleibt die Frage, warum die NATO nichts macht. Wenn die EU hilflos argumentiert, man müsse der „illegalen Migration“ (mit Polizisten und Soldaten) an den europäischen Außengrenzen in Griechenland und Bulgarien entgegentreten, muss das dann auch die Sicht eines Militärbündnisses sein? Die Türkei ist immer noch NATO-Mitglied. Warum bringt man sie nicht zur Räson und zwingt sie zum Abzug aus den ehemals kurdisch kontrollierten Gebieten Syriens, um so die akuten Fluchtursachen zu bekämpfen?

