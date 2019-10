Republikanische US-Abgeordnete haben mit lautstarkem Protest eine Anhörung in der Ukraine-Affäre gestört. Die Parlamentarier drangen dabei offenbar in einen Sitzungsraum ein, in dem der Geheimdienstausschuss tagte. Die Anhörung der Zeugin konnte erst nach fünfstündigen Verzögerung fortgesetzt werden.