Politik Angriff auf zwei Tanker - Europäischer Grünen-Chef Bütikofer warnt vor weiterer Zuspitzung am Golf Nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman wächst die Sorge vor einer Eskalation der Situation. Der Vorsitzende der europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, warnt vor einer weiteren Zuspitzung der Lage.

Auf einem Videostandbild wurden mit roten Pfeilen Stellen am Rumpf des Schiffes Kokuka Courageous markiert, an der zum einen eine Explosion stattfand und an der zum anderen eine angebliche Mine befestigt ist. Das Video wurde vom US Militär verbreitet. Quelle: U.S. Central Command/AP/dpa