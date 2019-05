Berlin

Bei der Europawahl müssen die deutschen Volksparteien starke Verluste hinnehmen. Laut ersten ARD-Hochrechnungen fallen CDU/ CSU auf knapp 28 Prozent, eine ZDF-Prognose sieht sie bei nur 27,5 Prozent.

Die SPD stürzt auf den Tiefstwert von 15,6 Prozent ( ARD). Großer Gewinner sind die Grünen: die Hochrechnungen sehen sie bei rund 21 Prozent. Europaweit legen rechte Parteien zu.

In Deutschland müssen sowohl die Union, als auch die SPD starke Verluste hinnehmen und fallen auf ihre jeweils schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten bei einer Europawahl.

Liberale und Grüne profitieren

Auch europaweit haben Christ- und Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2014 an Stimmen eingebüßt, während rechte EU-Kritiker in mehreren wichtigen Ländern zulegen konnten. Liberale und Grüne Parteien profitieren von der Schwäche der großen Parteien.

Die Wahlbeteiligung war in Deutschland so hoch wie noch nie bei einer Europawahl. Zudem gab es in zehn Bundesländern zugleich Kommunalwahlen; in Bremen wurde das Landesparlament neu gewählt. Dort gelang es der CDU zum ersten Mal seit Kriegsende, die SPD als stärkste Kraft im kleinsten deutschen Bundesland zu überholen.

Angesichts des Europa- und des Bremer Ergebnisses für die SPD forderte ihr früherer Bundesvorsitzender Sigmar Gabriel bereits harte Konsequenzen für die Partei: „Alles gehört und alle gehören auf den Prüfstand“, sagte er dem RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Gabriel betonte, er habe in den letzten Wochen und Monaten viele Veranstaltungen vor Ort mit der SPD-Basis gemacht. „Die haben es wirklich verdient, dass man ihnen Mut macht und hilft.“ In Berlin jedoch müssten jetzt diejenigen Verantwortung übernehmen, „die den heutigen personellen und politischen Zustand in der SPD bewusst herbei geführt haben“.

Wörtlich fügte Gabriel hinzu: „Es geht um mehr als eine Wahlniederlage, es geht jetzt um die Existenz der SPD als politische Kraft in Deutschland. Nichts ist entschieden, auch nicht der Untergang der SPD. Aber es erfordert eine große und gemeinsame Kraftanstrengung aller. Politische und personelle Denkblockaden darf es jetzt nicht geben.“.

Kein Manfred-Weber-Effekt

Der erste gemeinsame EU-Spitzenkandidat von CDU und CSU, Manfred Weber, der zugleich die gesamte konservative Parteienfamilie EVP im Wahlkampf anführte, kann nun den Anspruch erheben, nächster EU-Kommissionschef zu werden. Allerdings hat er zugleich das schlechteste Europawahl-Ergebnis aller Zeiten für die Union mit zu verantworten.

Einziger klarer Gewinner der Wahl sind dagegen die Grünen, die ihren lange anhaltenden Höhenflug nun zu ihrem Allzeit-Rekordergebnis auf Bundesebene umwandeln und die SPD klar überholen konnten.

Pro-europäische Mehrheit in Straßburg

Offen blieb bis in die Sonntagnacht hinein, wie sich das Europäische Parlament künftig zusammensetzen wird und ob einer der Spitzenkandidaten eine Mehrheit finden wird, um Kommissionspräsident zu werden.

Amtsinhaber Jean-Claude Juncker, der wie Weber aus der christdemokratisch-konservativen Parteienfamilie der EVP kommt, scheidet aus. Wenn Weber es schafft, nach der Wahl eine Mehrheit im Parlament zu organisieren, könnte er erster Deutscher auf dem Posten seit mehr als 50 Jahren werden.

Gegen CSU-Mann Weber war für die Sozialdemokraten der Holländer Frans Timmermans angetreten. Bei den Wahlen in seiner niederländischen Heimat hatte es seine Partei geschafft, zur stärksten Kraft zu werden – wenn auch mit einem Ergebnis unterhalb der 20 Prozent.

Asylpolitik und Klimadebatte im Wahlkampf

Ein Trend zeigte sich während der viertägigen Europawahl, die mit dem Urnengang in Deutschland und 20 weiteren Ländern am Sonntag endete, in den meisten EU-Mitgliedsstaaten: Der Wahlkampf hatte sich zunächst um die Asylpolitik gedreht, über die die EU tief zerstritten ist.

Auf Demos und im Internet schoben dann aber vor allem jüngere Wähler auch den Umwelt- und Klimaschutz als Thema nach vorn. In Folge des intensiveren Wahlkampfs lag die Beteiligung unter den insgesamt 400 Millionen Wahlberechtigten fast überall höher – auch hierzulande.

Rechte Zugewinne

Bereits im Wahlkampf war immer wieder die Rede von einer Schicksalswahl gewesen, weil rechte EU-Kritiker in einer neuen Allianz das weitere Zusammenwachsen der Gemeinschaft stoppen wollen.

Zugewinne im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren erreichten rechtspopulistische Kräfte nun unter anderem in Italien, Frankreich sowie in Großbritannien. Auch in Deutschland verbesserte sich die Alternative für Deutschland (AfD) gegenüber ihrem Ergebnis von 2014.

Dennoch können die europafreundlichen Parteien damit rechnen, auch im neuen EU-Parlament rund zwei Drittel der Abgeordneten zu stellen. Ob es ihnen in den nächsten Tagen und Wochen gelingt, breite Bündnisse zu schmieden, beeinflusst die Handlungsfähigkeit der Eur0päischen Union, aber auch die Besetzung von Spitzenpositionen in Brüssel.

Satire-Partei von Martin Sonneborn deutlich stärker

Auch in Deutschland nahmen mehr der knapp 65 Millionen Wahlberechtigten an der Abstimmung teil denn je, um über die 96 deutschen Sitze im EU-Parlament zu bestimmen. Zum mutmaßlich letzten Mal vor der Wiedereinführung einer Zugangshürde gab es in Deutschland keine Prozent-Beschränkung für kleine Parteien. Davon profitiert besonders die Satire-Partei „Die Partei“ von Martin Sonneborn, die mit knapp 3 Prozent die größte der „sonstigen Parteien“ wurde und ihren Wiedereinzug in Straßburg sicherte.

Zur Europawahl aufgerufen waren am Sonntag nicht nur die Bürger in Deutschland, sondern auch die in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern. Die Wahl hatte am Donnerstag in den Niederlanden und Großbritannien begonnen. Das Vereinigte Königreich wählte trotz des angekündigten Brexits mit, weil der EU-Austritt nicht rechtzeitig gelang.

Zusammen mit der Europawahl wurden am Sonntag in Belgien ein neues Parlament und die Vertretungen mehrerer Regionen gewählt. In Litauen entschieden die Bürger in einer Stichwahl über ihr neues Staatsoberhaupt. In Spanien gab es noch Regional- und Kommunalwahlen.

Von Steven Geyer/RND