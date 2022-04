Berlin

Die Sozialdemokraten haben in Zeiten der gemeinsamen Regierung mit Angela Merkel immer wieder mit einer Frage gerungen: Wie kann es gelingen, als kleinerer Partner in der Regierung verlässlich zu sein und sich trotzdem als eigenständige Kraft zu profilieren?

Die FDP hat auf ihrem Parteitag am Wochenende vorgeführt, wie es funktionieren kann. Sie hat – angesichts einer verdrucksten Kommunikation des Kanzlers – mit Verve deutlich gemacht: Die Ukraine braucht schwere Waffen. Zugleich nennt sie, bei Licht besehen, dieselben Bedingungen für Waffenlieferungen wie auch Scholz: Die eigene Verteidigungsfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden – und Deutschland darf nicht zur Kriegspartei werden. Damit sind praktisch keine Hürden für ein gemeinsames Handeln in der Regierung aufgebaut.

Bundesregierung: Bundeswehr kann keine Waffen mehr abgeben

Eine Frage der Rollenverteilung

Geschickt agierte dabei auch Parteichef Christian Lindner. Er hat zwar inhaltlich klar Position bezogen, aber auch die Verlässlichkeit des Kanzlers gelobt. Damit setzte der FDP-Chef – der aus der Quarantäne in Washington sprechen musste – das Signal an die Delegierten, sie sollten die Kritik an Scholz und der SPD nicht völlig eskalieren lassen. Die Rolle der verbalen Antreiber übernehmen in der FDP momentan andere, allen voran die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Momentan kann das Lindner recht sein, da die Partei so auch emotional mitgenommen wird.

Im Ergebnis ist mit der Idee des Ringtauschs längst die Brücke gebaut, über die alle Koalitionspartner gehen können. Das bedeutet, dass osteuropäische Länder vergleichsweise einfach bedienbare schwere Waffen aus ihren Beständen an die Ukraine liefern – und wir diesen Ländern die Waffen ersetzen. Am Ende geht es darum, dass die Ukraine tatsächlich schnell Waffen bekommt. Daran muss die Bundesregierung sich jetzt messen lassen.

Von Tobias Peter/RND