Berlin

Man stelle sich nur einmal vor, wir würden kranke und alte Menschen in bitterkalten Wintertagen in Gebäuden ohne Heizungen unterbringen. „Skandal!“ Dieser laute Ruf würde schnellstens erschallen. Mit Recht!

Das Gegenteil – nämlich, dass Menschen bei großer Hitze im Kranken- oder Pflegebett liegen – löst bislang in der Regel keine vergleichbare Empörung aus. Ein riesiger Missstand ist es trotzdem.

Wie gehen wir mit den Schwächsten um?

Hitzewellen nehmen zu. Für den Körper bedeuten hohe Temperaturen eine nicht zu unterschätzende Belastung. Was für eine Hölle der Sommer sein kann, weiß jeder, der mal ein paar Stunden in einem Fernzug der Deutschen Bahn gesessen hat, in dem die Klimatisierung ausgefallen ist.

Eine Gesellschaft muss sich immer daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Dazu gehören ohne jeden Zweifel kranke und alte Menschen. Die FDP hat also Recht, wenn sie mehr Klimaanlagen in Kliniken und Seniorenheimen fordert.

Die Frage nach den Kosten darf nicht entscheidend sein

Dass es Handlungsbedarf gibt, ist mehr als eindeutig. Doch Bund, Länder und Verantwortliche in den Kliniken zeigen mit dem Finger immer auf die jeweils anderen. Wie wäre es, wenn jeder stattdessen mal in sich gehen würde, was er zu einer Lösung beitragen könnte?

Klar, mehr Klimaanlagen in Kliniken und Altenheimen werden viel Geld kosten. Doch diesen Aufwand muss uns das Wohlergehen von alten und kranken Menschen wert sein. Die Politik hat jetzt Zeit zu handeln – bis zum nächsten Sommer.

Von Tobias Peter/RND