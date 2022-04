Finanzminister Christian Lindner positiv auf Corona getestet

Washington

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aus dem Ministerium hieß es, der Test habe am Mittwochabend (Ortszeit) unmittelbar nach einem Treffen der Finanzminister der größten Industrienationen (G7) stattgefunden. An dem anschließenden Abendessen mit US-Finanzministerin Janet Yellen habe dann ersatzweise Lindners Staatssekretär Carsten Pillath teilgenommen. Den Angaben zufolge hatte Lindner noch am Vortag einen negativen PCR-Test.

Der FDP-Chef schrieb später bei Twitter: „Nach zwei Jahren ohne Covid-19-Infektion, gestern einem negativen Ergebnis im Testzentrum und heute einem negativen Schnelltest: positiv.“ Er fügte hinzu, „Dank dreier Impfungen“ habe er „nur leichte und wieder abklingende Erkältungssymptome“.

Unklar blieb zunächst, ob Lindner am Donnerstag wie geplant mit der Regierungsmaschine zurück nach Berlin reisen würde. Es müsse geprüft werden, ob die Rückreise auf diesem Wege möglich sei, hieß es. Lindner hatte in Washington auch am Treffen der Finanzminister der G20-Staaten teilgenommen. Er führte zudem mehrere bilaterale Gespräche.

Von Tim Szent-Ivanyi/RND