Sie warten am Fuße der Karpaten auf Rettung – für Waisen im Alter zwischen drei und 15 Jahren gäbe es eine Herberge in Mecklenburg-Vorpommern. Aber sie dürfen wohl nicht dorthin. Ein Helfer kritisierst: Warum verstecken sich die Behörden bei humanitärer Hilfe hinter Zuständigkeiten?

Ukrainische Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, kommen am ungarischen Bahnhof in Zahony an. Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa