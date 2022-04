Paris

Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag steht fest: Bei einer Stichwahl, wie die Franzosen sie aus 2017 kennen, kämpfen der amtierende Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen um den Einzug in den Élysée-Palast. Vor fünf Jahren setzte sich Macron mit seiner pro-europäischen Haltung durch. Doch bis heute ist viel passiert. Der Vorsprung Macrons ist geschrumpft. Wer wird sich in diesem Jahr durchsetzen? Die Pressestimmen im Überblick.

Französische Pressestimmen: „Die Überraschung liegt darin, dass es keine Überraschung gibt“

Die französische Tageszeitung „Le Figaro“ prognostiziert bei der bevorstehenden Stichwahl einen Sieg für Macron: „Die Überraschung liegt darin, dass es keine Überraschung gibt. Das Duell Macron gegen Le Pen, dieses Rückspiel, das die Franzosen eigentlich gar nicht wollten, wird stattfinden. Auch wenn das letzte Kapitel dieser Wahl noch nicht geschrieben ist, kann der Kandidat entspannt darauf blicken. Angesichts des sehr deutlichen Vorsprungs Macrons deutet alles darauf hin, dass dem Präsidenten der Sieg am 24. April nicht zu nehmen ist.“

Macron und Le Pen werden in Stichwahl antreten

Das französische Blatt „La Croix“ prophezeit nach den Wahlergebnissen am Sonntag den Untergang der traditionellen Parteien Frankreichs: „Macron - Le Pen: Die Überschrift des Duells ist die gleiche wie 2017. Aber das Rennen könnte dieses Mal enger werden. Marine Le Pen liegt im Aufwind. Und die Wahlbeteiligung war niedrig. Die gefährliche Spaltung, die mit der vergangenen Wahl im Land Einzug gehalten hat, bestätigt sich. Für die traditionellen Parteien war 2017 das Jahr ihres Entgleisens, 2022 ist das Jahr ihres Scheiterns.“

Die Zeitung „Les Dernières Nouvelles d‘Alsace“ kommentiert am Montag: „Am 24. April gibt es nur noch die Wahl zwischen zwei Weltanschauungen in Frankreich: der republikanischen und proeuropäischen von Emmanuel Macron und der nationalistischen, fremdenfeindlichen und antieuropäischen von Marine Le Pen.“

Internationale Pressestimmen: „Frankreich darf kein zweites Ungarn werden“

Zur Präsidentschaftswahl in Frankreich schreibt die Schweizer „Neue Zürcher Zeitung“ am Montag: „Deutlich gezeigt hat der erste Wahlgang vor allem eines: Frankreichs politische Landschaft leidet an einem schweren Malaise. Weder der bürgerlichen Rechten noch der gemäßigten Linken ist es gelungen, starke Kandidaten aufzustellen. Für sie endete der Wahlabend im Fiasko.“

Marine Le Pen, die rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin der Partei "Rassemblement National" feiert ihren Einzug in die Stichwahl am 24. April. Le Pen erhielt 23,41 Prozent der Stimmen und landete damit in der ersten Runde der französischen Wahlen auf Platz zwei. Paris, 11.04.22. Quelle: IMAGO/PanoramiC

Laut dem US-amerikanischen „Wall Street Journal“ wird der Krieg in der Ukraine ein wesentliches Thema der bevorstehenden Stichwahl sein: „Bei der Stichwahl wird vor allem für Europas Politik gegenüber Russland und dem Krieg in der Ukraine viel auf dem Spiel stehen. Macron hat sich lange als Wladimir-Putin-Flüsterer präsentiert, wie Angela Merkel in Deutschland. Le Pen redet, als sei sie der Meinung, dass Putin ein Verbündeter Frankreichs sein sollte, und sie ist zutiefst feindselig gegenüber der Nato.“

Die belgische Zeitung „De Standard“ warnt am Montag vor einem Sieg von Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich: „Angesichts des Ausgangs der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen ist das Undenkbare nicht mehr auszuschließen: Dass Marine Le Pen am 14. Mai als Präsidentin der Republik in den Elysée-Palast einzieht. Das wäre ein Wendepunkt nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa. Wenn Frankreich seine europäische Rolle verlieren würde, wäre das eine Katastrophe für die Einheit der Union.“

Die spanische Zeitung „El Mundo“ kommentiert am Montag: „Frankreich darf kein zweites Ungarn werden. Europa atmet erleichtert auf über den Vorsprung für den Präsidenten, aber nur vorerst. Macron und Le Pen werden ihr Duell von 2017 wiederholen, und dieses Mal ist das Risiko, dass sich die extreme Rechte durchsetzt, größer.“

Die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ schreibt am Montag aus Rom: „Die Wähler haben gezeigt, dass in Krisenzeiten das liberale, demokratische, westliche und europäische System ein Gut ist, das zu verteidigen ist. Die Not in der Ukraine hat alle oder fast alle dazu gebracht, die eigenen Werte zu überprüfen: die Demokratie, Europa und dessen Verteidigung, der Schutz eines liberalen Staates, welcher die Rechte seiner Bürger verteidigt, auch bei der Gesundheit.“

Vor der bevorstehenden Stichwahl in knapp zwei Wochen kommentiert die australische Zeitung „Sydney Morning Herald“ am Montag: „Ein Sieg von Le Pen hätte weit über Frankreich hinaus schwerwiegende Folgen. Ihre Rhetorik hat sich geändert, aber ihre Grundüberzeugungen nicht. Dies würde einen erschütternden Schlag gegen die liberale Demokratie in der westlichen Welt darstellen und die Europäische Union in Aufruhr stürzen, gerade als sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gegen Wladimir Putins blutige und mörderische Invasion in die Ukraine zusammengeschlossen haben.“

RND/dpa