Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Italien muss eine weitere Hürde genommen werden: Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung lässt ihre Parteimitglieder über eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen. Wie die Partei am späten Sonntagabend ankündigte, sollen die Mitglieder am Dienstag per Online-Votum darüber entscheiden, ob ein solches Bündnis unter Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident zustande kommt. Der parteilose Regierungschef in spe hatte zuvor mitgeteilt, er wolle bis spätestens Mittwoch eine Regierungsmannschaft beisammenhaben.

Viele Querelen bei der Regierungsbildung

Bei der Koalitionsbildung gibt es immer wieder Probleme, da die lange zerstrittenen Sterne und Sozialdemokraten in mehreren Punkten inhaltlich nicht auf einer Linie liegen. Die PD reagiert verärgert über den Plan der Sterne, deren Mitglieder über ein Bündnis der einstigen Erzrivalen abstimmen zu lassen. Ungeachtet dessen wird die Abstimmung nun trotzdem stattfinden. Die Online-Plattform Rousseau ist umstritten, weil ihre Transparenz und Sicherheit immer wieder in Frage gestellt wird. Das Votum läuft bis 18 Uhr.

Das von Conte angeführte Regierungsbündnis zwischen den Sternen und der rechten Lega von Matteo Salvini war im August nach monatelangen Querelen zwischen den Koalitionspartnern geplatzt.

