Geflüchtete aus Ukraine: Gewerkschaften und Handwerk dringen auf verlässliche Perspektiven

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Mittwoch zu einem Arbeitsmarktgipfel eingeladen. Er will mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und den Ländern beraten, wie die Jobintegration von Ukraine-Geflüchteten am besten gelingen kann. Gewerkschaften und Handwerk setzen die Fragen nach der Rechtssicherheit beim Aufenthaltsstatus auf die Tagesordnung.