Gepard- und Leopard-Panzer für die Ukraine: Was sie können und was nicht

Berlin

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat am Dienstag Nägel mit Köpfen gemacht. Bei einer Konferenz auf der US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz kündigte sie die Lieferung von Gepard-Panzern an die Ukraine an; offenbar geht es um 50 Exemplare. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat der Ukraine ferner die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard 1-Panzern angeboten. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Danach beinhaltet das Angebot die Ausbildung der Besatzung in Deutschland, Training für die Instandsetzung, Werkzeug, Ersatzteile, einen Servicestützpunkt und Munition.

Die Gepard-Panzer bauen auf dem Fahrgestell des Leopard-Panzers auf. Sie verfügen über zwei 35-Millimeter-Kanonen und Radar. Mit der aktuellen technischen Version könnten moderne Kampfflugzeuge, Raketen, ferngelenkte Flugkörper und Drohnen bekämpft werden, heißt es beim Hersteller Krauss-Maffei Wegmann. Dank des Radarsystems mit einer Reichweite von 15 Kilometern ist der Gepard autonom einsetzbar sowie bei jedem Wetter und bei Tag und Nacht. Die deutschen Streitkräfte stellten den Panzer vor rund zehn Jahren außer Dienst. Innerhalb der Nato wird das Flugabwehrsystem nur noch von Rumänien genutzt.

Internationale Konferenz auf US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein

Komplexe Bedienung, unklare Munitionslage

Der Militärexperte Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Lieferung von Gepard-Panzern ist kompliziert. Denn dieses Waffensystemen verbraucht sehr viel Munition, von der dann natürlich ausreichend vorhanden sein muss. Auch die Bedienung ist alles andere als trivial, etwa mit Blick auf das Radar.“ Man müsse den ukrainischen Soldaten also zumindest einen Crashkurs geben, fügte er hinzu – das gehe aber hoffentlich in einer überschaubaren Zahl von Tagen und könne etwa in Polen oder Litauen stattfinden.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, könnte Munition aus Nationen kommen, die den Gepard noch einsetzten. Dazu zähle Brasilien. Das Land habe das System 2014 zum Schutz der Fußball-Weltmeisterschaft genutzt. Das gleiche plant zum Jahresende Katar.

Deutschland solle sich nach Wünschen der Ukraine richten

Bei den Leopard-Panzern handelt es sich um den Typ 1A5, der ab Anfang der 1960er Jahre gebaut und von der Bundeswehr bis 2003 als Kampfpanzer am Boden genutzt wurde. Militärexperte Frank Sauer hält dessen Lieferung für noch schwieriger. „Es ist nicht ganz klar, in welchem Zustand die eingemotteten Teile sind“, sagte er dem RND. „Die Hälfte der Exemplare müsste man wahrscheinlich als Ersatzteillager nutzen.“ Und das Munitionsproblem stelle sich ähnlich wie beim Gepard. Weil es leichter gewesen sei, Munition zu verschießen, als sie zu entsorgen, habe man Leopard 1-Munition in den Nullerjahren „einfach verschossen“.

Sauer betonte: „Der Leopard 1 ist ein alter Panzer, den man nicht so ohne weiteres ins Feld stellen kann. Es ist nicht gewährleistet, dass er sich gegen die russischen Pendants behaupten kann.“ Aber generell müsse hier wie beim Gepard die Ukraine entscheiden, was sie wolle. Der Gepard könne im Übrigen auch effektiv gegen verschiedene Bodenziele eingesetzt werden, und die Ukraine habe ihre Improvisationsfähigkeit in den letzten Wochen unter Beweis gestellt. Nach ihr solle sich der Westen letztlich richten. Das hätte dem Militärexperten zufolge auch schon früher geschehen können.

Von Markus Decker/RND