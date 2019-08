Berlin

Nun also doch: Gesine Schwan und Ralf Stegner bewerben sich zusammen um den SPD-Vorsitz. Eine entsprechende Meldung des Nachrichtenmagazins "Spiegel" wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Kreisen der SPD-Führung am Mittwoch bestätigt. Damit haben bereits vier Paare ihre Bewerbung erklärt, außerdem gibt es mehrere Einzelbewerbungen.

Dass Schwan und Stegner eine gemeinsame Kandidatur sondiert hatten, ist schon seit Längerem bekannt. Bislang hieß es allerdings, die 76-Jährige und der 59-Jährige seien übereingekommen, im Team zu alt zu sein. Nun also haben sie sich umentschieden.

Schwierige Partnersuche

Dabei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass beide in der Zwischenzeit nicht anderweitig fündig geworden sind. Stegner soll bei mehreren jüngeren Sozialdemokratinnen angefragt haben, ob diese für eine Doppelkandidatur an seiner Seite bereitstünden. Offenbar lehnten die Frauen dankend ab.

Schwan wiederum hatte sich bereits im Juni selbst als Kandidatin ins Spiel gebracht und öffentlich über eine Doppelspitze mit Kevin Kühnert räsoniert. Der Juso-Chef soll allerdings ebenfalls kein Interesse gezeigt haben. In der Not tun sich Schwan und Stegner jetzt zusammen.

Es sind zwei intellektuelle Schwergewichte, die da gemeinsam antreten. Parteivize Stegner gilt in der SPD als kluger Kopf und scharfer Analytiker. Seinen Masterabschluss hat er an der US-Elite-Uni Harvard erworben. Später wurde er an der Universität Hamburg mit einer Arbeit über das Theatralische in der US-Politik promoviert. Stegner war Finanz- und Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, außerdem acht Jahre lang Vorsitzender der Landes-SPD. Im Landtag von Kiel ist er seit 2008 Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion.

Gesine Schwan ist derzeit Chefin der SPD-Grundwertekommission. Sie blickt auf eine beeindruckende akademische Karriere zurück. Die Politikwissenschaftlerin lehrte seit den späten 1970er-Jahren als Professorin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, Anfang der 1990er-Jahre wurde sie dort Dekanin. Später leitete sie neun Jahre lang die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.

Kluge Köpfe, wenig Charisma

An Intellekt fehlt es dem Duo Stegner/ Schwan nicht, wohl aber an Charisma. Sowohl Stegner als auch Schwan gelten nicht gerade als Menschenfänger.

Schwan wurde deutschlandweit bekannt durch ihre erfolglosen Kandidaturen als Bundespräsidentin bei den Wahlen 2004 und 2009. Stegner verlor 2009 als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 13,3 Prozentpunkte und fuhr mit 25,4 Prozent das schlechtestes Ergebnis der Nord-SPD seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein. Bei der vorgezogenen Landtagswahl 2012 wollte er ein weiteres Mal antreten, aber seine Genossen ließen ihn nicht. In einer Mitgliederbefragung über die Spitzenkandidatur votierten sie für den damaligen Kieler Oberbürgermeister Torsten Albig.

Beim Landesparteitag der schleswig-holsteinischen SPD im März dieses Jahres kandidierte Stegner nicht erneut für den Vorsitz des Landesverbandes. Der Schritt war von vielen Sozialdemokraten als Anfang vom Ende der politischen Karriere des Vaters dreier Söhne interpretiert worden.

Jetzt will es Stegner noch einmal wissen.

Von Andreas Niesmann/RND