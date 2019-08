London

Die Chancen der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg auf den Friedensnobelpreis steigen - zumindest bei britischen Buchmachern. Dem Vergleichsportal “Oddschecker” zufolge liegen ihre Chancen bei kumuliert 56 Prozent - weit mehr als noch im Juni. Die meisten Buchmacher nehmen nur noch Wetten mit der Quote 1 an. Das heißt, es gibt im Fall eines Greta-Sieges nur den doppelten Einsatz zurück.

Auf dem zweiten Platz liegt die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern mit einer Quote vom fünf- bis sechsfachen des Einsatzes. Sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Thunberg gerade beim Berliner Salon des RedaktionsNetzwerksDeutschland on tour in Stralsund lobte, quasi als Lebenswerk den Preis erhalten, wäre je nach Wettbüro das zehn. bis 17-fache des Einsatzes möglich. Bei einem Sieg des neuen britischen Premiers Boris Johnson wäre es gar das Hundertfache.

Am Mittwoch sticht Greta mit der Hochsee-Segelrennyacht “Malizia” in See. Der deutsche Skipper Boris Herrmann wird sie und ihren Vater über den Atlantik bringen. Zum Abschied ziert Greta, die schon auf vielen Titelseiten zu sehen war, das Cover des britischen Hochglanzmagazins “GQ”.

Sie ist darauf mit ausgestrecktem Zeigefinger in einem übergroßen Anzug zu sehen, auf dem die Frage “Can you hear me?” ("Könnt ihr mich hören?”) zu lesen ist.

Von Jan Sternberg/RND