Habeck: Deutschland schon in den nächsten Tagen unabhängig von russischem Öl

Laut Wirtschafts­minister Robert Habeck (Grüne) ist Deutschland ab sofort für einen Stopp russischer Öllieferungen gerüstet, wie die „Welt“ berichtet. „Heute kann ich sagen, dass ein Embargo hand­hab­bar für Deutschland geworden ist“, sagte der Minister nach einem Treffen mit seiner polnischen Kollegin Anna Moskwa.

Innerhalb von acht Wochen sei es gelungen, die Abhängigkeit von 35 auf 12 Prozent zu senken. Dieser Anteil falle allein auf Lieferungen für die PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder. Man sei bereits auf der Suche nach Alternativen. „Diese Alternative ist Aufgabe der nächsten Tage.“

Bereits vor dem Treffen in Warschau hieß es, dass der polnische Hafen Danzig bei der Versorgung von Schwedt per Schiff eine wichtige Rolle spielen könne. Schwedt ist an eine Pipeline aus Russland angebunden, die vom russischen Konzern Rosneft kontrolliert wird.

