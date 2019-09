Berlin

Irren ist menschlich. Davor sind auch Politiker nicht gefeit. Grünen-Chef Robert Habeck hat sich in der Sendung "Berlin direkt" mit seinen Aussagen zur Pendler-Pauschale einen peinlichen Fehler geleistet und Wissenslücken offenbart.

Doch damit ist er keineswegs alleine, wie ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt. Von ausländischen Politikern wie US-Präsident Donald Trump ganz zu schweigen. Wir erinnern an Aussetzer deutscher Politiker in der Bildergalerie:

Von Christian Burmeister/RND