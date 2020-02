Hätten Rauchmelder die Tragödie von Grimma verhindern können?

Dresden/Grimma

Die Tragödie von Grimma, bei der am Montag ein achtjähriges Mädchen und seine Mutter (32) ums Leben kamen, wäre womöglich vermeidbar gewesen. Denn die Wohnung war – wie die meisten Privathaushalte in Sachsen – nicht mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. „ Rauchmelder können leben retten“, sagt der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Andreas Rümpel der LVZ. Die meisten Wohnungsbrände brechen nach seiner Erfahrung in Küchen aus. „Wenn die Bewohner schlafen, setzt der Geruchssinn aus. Ohne akustische Warnsignale kann sich giftiger Rauch dann zu lange unbemerkt ausbreiten.“

Die meisten Opfer sterben im Rauch

Das Risiko, bei Wohnungsbränden bleibende oder gar tödliche Verletzungen durch Rauchgas zu erleiden, sei wesentlich größer als durch direkte Brandwunden, so der Feuerwehrmann. Wegen solcher und ähnlicher Brände mit tödlichem Ausgang wie dem in Grimma drängen Sachsens Feuerwehrleute seit Jahren auf eine generelle Rauchmelderpflicht in sämtlichen Wohngebäuden. „Es ist doch völlig nebensächlich, ob ein Neubau oder ein Altbau in Flammen steht“, erklärt Rümpel. „Gefährlich ist es in jedem Fall.“ Der Einbau von Rauchmeldern, wie sie bereits in öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben sind, müsse auch daheim zur Vorsorgepflicht werden, fordern die Retter.

Eine solche Pflicht gilt bisher nur in allen neuen oder umgebauten Wohnungen. Fast alle Bundesländer haben längst auch eine Nachrüstpflicht für Bestandsbauten durchgesetzt und in den Landesbauordnungen festgelegt, wer diese zu montieren und zu warten hat. In Berlin und Brandenburg sind Bestandsgebäude bis zum Ende dieses Jahres noch von der Nachrüstungspflicht befreit.

Umdenken bei Sachsens Regierung

Sachsen ist das letzte Bundesland, wo dafür noch kein Termin feststeht. Immerhin hat die schwarz-rot-grüne Regierungskoalition sich im Dezember grundsätzlich darauf geeinigt, eine generelle Rauchmelderpflicht einführen zu wollen. „Das ist im Koalitionsvertrag so festgeschrieben“, bestätigt Frank Meyer, Sprecher des Ministeriums für Regionalentwicklung. Allerdings werde die Umsetzung noch dauern. Derzeit werde ein Gesetzesentwurf erarbeitet, der dann das Kabinett und den Landtag passieren müsse. Dafür werde dieses Jahr wohl noch verstreichen, schätzt der Ministeriumssprecher. Warum sich der Freistaat nicht wesentlich früher um diese Form des vorbeugenden Brandschutzes gekümmert hat, kann Meyer nicht sagen: „Das lag bisher nicht in unserer Zuständigkeit.“

Weil der Sinn von Rauchmeldern durchaus einleuchtet, werden sie von Mietern, Vermietern und Eigenheimbesitzern oft freiwillig nachgerüstet. Experten raten mindestens zum Einbau in Kinder- und Schlafzimmern sowie in Fluren, die als Fluchtweg dienen könnten.

Ausstattungsgrad bleibt nebulös

Wie viele der 2,4 Millionen Wohnungen im Freistaat mit den Piepern ausgestattet sind, lässt sich derzeit kaum ermitteln. „Da Sachsen das einzige Bundesland ist, das keine Rauchmelderpflicht hat, gibt es leider auch keine seriöse Statistik dazu“, heißt es auf LVZ-Anfrage aus dem Leipziger Rathaus. Das verweist auf zahlreiche private Eigentümer der insgesamt 337.000 Wohnungen in der Messestadt. Ähnliches meldet auch die Branddirektion: „Zurzeit gibt es dafür keine belastbaren Zahlen. Eine repräsentative Tendenz erhalten wir hoffentlich als Ergebnis der Kommunalen Bürgerumfrage 2020, da wird das Vorhandensein von Rauchmeldern abgefragt.“

Neben den Anschaffungskosten für die zum Teil vernetzten Alarmsysteme mit Fernabfragemöglichkeit nennen Vermieter vor allem regelmäßige Wartungskosten durch Fachfirmen als Grund dafür, warum Altbauten bisher eher zurückhaltend mit Rauchmeldern nachgerüstet wurden. Mehrausgaben, die letztlich über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden müssten. Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften begrüßt trotzdem die geplante Ausweitung der Rauchmelderpflicht auf Bestandsbauten, „weil es allen Mietern helfen kann“, wie die Sprecherin Vivian Jakob erklärt. Allerdings wünscht sich der Dachverband mit fast 300.000 Wohnungen „eine Übergangsfrist, um nicht den gesamten Bestand mit einem Mal nachrüsten zu müssen“.

Kleine Investition – große Wirkung

Der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas rechnet damit, dass die Änderung der Sächsischen Bauordnung bis 2021 erfolgen könnte. Bei einer Übergangsfrist von „mindestens zwei Jahren“ könnte dann die Pflicht zum Einbau von Rauchmeldern in alle Wohnungen im Jahr 2023 oder 2024 in Kraft treten.

Funktionstüchtige Rauchmelder sind aber auch vor der Gesetzesänderung schon möglich, wie Grimmas parteiloser Oberbürgermeister Matthias Berger betonte. „Möglicherweise hätten diese Warngeräte Schlimmeres verhindert“, sagte er nach dem tragischen Unglück vom Montag. „Deshalb sollte sich jeder bewusst sein, dass sich die Investition von zehn bis zwanzig Euro bezahlt machen kann“, so das Stadtoberhaupt.

Dem stimmt auch Thomas Knoblich von der Grimmaer Feuerwehr zu, der sich eine bundeseinheitliche Regelung zu den Rauchmeldern wünscht. Der Pressesprecher der Grimmaer Kameraden erinnert sich an einen ähnlichen Fall aus Kuckeland. „Auch dort waren die Menschen nicht Opfer der Flammen, sondern des Rauches, der bis ins obere Stockwerk zog und zum Tod führte.“ Für Knoblich steht fest: „Mithilfe von Rauchmeldern haben Betroffene nach Alarmierung etwa 120 Sekunden Zeit, um sich und möglicherweise andere in Sicherheit zu bringen – was vermutlich auch in Grimma Leben hätte retten können.“

Von Winfried Mahr