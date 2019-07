Berlin

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat die Forderung der USA nach einem Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien strikt abgelehnt. „Ich halte das für eine völlig abwegige Idee“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Denn zum einen habe der amerikanische Präsident gesagt: Wir ziehen uns aus Syrien zurück, so Kujat. „Und jetzt sollen wir stattdessen dort reingehen? Wir sind doch nicht die Hilfstruppen der Amerikaner.“

Er fügte hinzu: „Zum anderen empfehle ich einen Blick in die Verfassung. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass es ein UN-Mandat für Syrien und damit eine völkerrechtliche Grundlage für einen solchen Einsatz gäbe. Und ich war immer der Meinung, dass wir uns an die Verfassung halten sollten. Wir können doch nicht in ein Land einmarschieren, das uns gar nicht eingeladen hat.“

Nur mit UN-Mandat

Kujat betonte, bei einem Stabilisierungs-Einsatz mit UN-Mandat hielte er es für „geboten, darüber nachzudenken, was wir dort leisten können und wer mit uns dort reingeht“. Aber vorher nicht.

Der US-Sonderbeauftragte für Syrien und die internationale Anti-IS-Koalition, James Jeffrey, hatten der Deutschen Presse-Agentur dpa und der „ Welt am Sonntag“ gesagt: „Wir wollen von Deutschland Bodentruppen, um unsere Soldaten teilweise zu ersetzen.“ Die Antwort erwarte er noch im Juli. Aus Union und SPD gibt es unterschiedliche Stimmen dazu.

Von Markus Decker/RND