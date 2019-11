Hongkong

In Hongkong haben Demonstranten am Halloweenabend dem Maskenverbot der Behörden getrotzt. Protestorganisatoren hatten Demonstranten aufgefordert, Halloween am Donnerstag mit einer Maskerade zu begehen und sich damit über das von der Regierung erlassene Verbot von Gesichtsmasken bei öffentlichen Versammlungen hinwegzusetzen.

Viele zogen in den für sein Nachtleben bekannten Stadtbezirk Lan Kwai Fong mit seinen belebten Clubs, Bars und Restaurants. Die Polizei setzte Tränengas ein. Offen blieb zunächst, ob es zu Gewalt kam.

Im halbautonomen Hongkong gibt es seit Juni Demonstrationen für mehr demokratische Rechte und gegen Polizeigewalt. Ein Markenzeichen der Demonstranten sind ihre Gesichtsmasken. Zuletzt kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen, woraufhin die Regierung Anfang Oktober Masken verbot. Die Demonstranten haben das Verbot weitgehend ignoriert und die Polizei ließ ihnen dies auch meist durchgehen.

Hongkong verbietet Tragen von Masken bei Protesten

Zu Halloween wurde dieses Verhalten ein weiteres Mal auf die Probe gestellt. Protestorganisatoren riefen dazu auf, sich Masken der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und anderer hoher Regierungsvertreter aufzusetzen, während die Polizei in einem Video warnte, alle, die sich weigerten, ihre Masken auf Verlangen abzunehmen, könnten bis zu sechs Monate ins Gefängnis kommen. Halloweenmasken seien aber erlaubt, so lange es keine Gewalt gebe.

Tränengas setzte die Polizei auch an einer U-Bahn-Station ein, an der sich Demonstranten versammelt hatten, um an einen Vorfall von vor zwei Monaten zu erinnern. Damals hatten Polizisten einen U-Bahn-Waggon gestürmt, auf Fahrgäste eingeschlagen und Pfefferspray eingesetzt, was die Spannungen in Hongkong verschärft hat.

