Berlin

Wenzel Michalski ist seit September 2010 als Deutschland-Direktor bei Human Rights Watch für die Bereiche Kommunikation und Recht zuständig. Zuvor hatte er mehr als 20 Jahre als Journalist gearbeitet. Michalski hat an der Universität Hamburg Geschichte und Politik studiert.

Herr Michalski, Human Rights Watch unterstützt bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Was können Sie zum aktuellen Stand sagen?

Mit jedem Tag werden neue Grausamkeiten bekannt. Sie summieren sich zu einem großen Schreckensgebilde. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe der Zeit auf weitere Verbrechen stoßen wie zuletzt in Butscha, in der Region Kiew oder in Charkiw.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog +++

Wie geht Ihre Organisation bei ihrer Arbeit vor?

Wir reden zuerst mit Augenzeugen. Das sind Überlebende von Angriffen, aber auch mutmaßliche Täter, die Vorkommnisse entweder herunterspielen wollen oder sich damit brüsten. Wir suchen auch digital nach Zeugen, also in Internet-Chatrooms oder auf Social-Media-Kanälen. Dort wird viel gepostet an Bildern oder Videos. Wir sammeln sie und vergleichen mit anderen Aufnahmen, die zur selben Zeit am selben Ort entstanden sind, idealerweise mit entsprechenden Satellitenaufnahmen. Anschließend suchen wir nach Überschneidungen von Zeugenberichten und Bildern. Die Wahrheit liegt dort, wo sich die Fakten matchen.

Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch Deutschland. Quelle: Carsten Koall/dpa

Vorher wird nichts veröffentlicht?

Wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, die Vorfälle aber höchstwahrscheinlich so waren, sprechen wir vom mutmaßlichen Geschehen. Manche werfen uns dann entweder Verharmlosung oder unrechtmäßige Verdächtigungen vor. Wir halten uns jedoch an Fakten. Wenn 100 Menschen massakriert worden sein sollen und wir können drei Fälle nachweisen, dann sind es drei Fälle, die wir untersucht haben und sicher nachweisen können. Wir prüfen weitaus mehr Fälle als wir veröffentlichen.

Wie funktioniert die Vernetzung mit anderen Organisationen und Behörden?

Sehr gut. Human Rights Watch ist im Austausch mit Menschenrechtsorganisationen, Journalisten, Datenspezialisten, Forensikern oder Recherchenetzwerken wie Bellingcat. Weil unsere Experten in den Ländern, in denen sie tätig sind, schon immer sehr lange arbeiten, haben wir weltweit viele Kontakte. Juristen und Ärzte sammeln zum Beispiel für uns auch Informationen von Geflüchteten in ihren Exil-Ländern.

Wenn von Kriegsverbrechen gesprochen wird – worum geht es da genau?

Es geht um all das, was Zivilisten von Soldaten oder deren Befehlshabern angetan wird. Leute, die einfach auf der Straße erschossen worden sind. Frauen, Alte, Kinder, die vergewaltigt wurden. Häuser, die geplündert und in Brand gesteckt worden sind. Den Beschuss von Wohngegenden können wir nahezu live im Fernsehen verfolgen. Betroffen sind auch Menschen mit Behinderungen, die nicht fliehen können. In Mariupol sind bereits Menschen verhungert. Es werden Streubomben eingesetzt und Tretminen gelegt. Gegenwärtig sind wir dabei nachzuweisen, dass selbst Leichen mit Minen versehen werden.

Nach Massaker in Butscha: Behörden rechnen mit mehr Opfern in anderen ukrainischen Städten

Sind das Einzelfälle durchdrehender Soldaten oder hat das System?

Das russische Militär geht in der Ukraine mit höchster Brutalität jenseits jeder Legalität von Kriegsrecht vor. Es sieht so aus, dass dies aller Wahrscheinlichkeit nach Methode ist. Und dafür müssen Täter, verantwortliche Offiziere und auch diejenigen, die Verbrechen schweigend geduldet haben, zur Rechenschaft gezogen werden.

Sehen Sie Parallelen zu anderen Auseinandersetzungen?

Es hat immer wieder Fälle gegeben, bei denen Zivilisten Opfer wurden, obwohl angeblich nur militärische Anlagen mit Hochpräzisionswaffen angegriffen worden waren. In Afghanistan geriet sogar ein Krankenhaus unter Beschuss der ISAF-Truppen. Die Ausmaße der russischen Brutalität in der Ukraine sind jedoch ungleich größer und systematischer. Sie sind aber nicht neu.

Wie meinen Sie das?

Diese Härte gegenüber Zivilisten begegnet uns in nahezu allen Auseinandersetzungen, in die Russen verwickelt waren oder die sie angezettelt haben. Ich erinnere nur an Gräueltaten in Tschetschenien. Da haben sie die Hauptstadt Grosny platt gemacht, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Gleiches haben wir in den syrischen Städten Aleppo oder Idlib nachweisen können. Die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner hat nachweislich Verbindungen in Moskauer Regierungskreise – sie steht weltweit, zuletzt in Mali, für unglaublich brutales Wüten.

Nur wenige glauben, dass Russlands Präsident Wladimir Putin jemals dafür zur Verantwortung gezogen kann…

Putin hängt mit drin. Allein die Tatsache, dass er nicht sagt, diese Brutalität muss aufhören, das dürft ihr nicht machen, macht ihn zu einem Komplizen. Das könnte im Idealfall irgendwann einmal zur Verurteilung führen.

Nach Massaker in Butscha: Selesnkyj wirft UN-Sicherheitsrat Versagen vor

Erhalten die Opfer und die Angehörigen ausreichend Unterstützung?

Die Hilfsbereitschaft in der Ukraine und den Fluchtländern ist groß. Aber angesichts des ungeheuerlichen Ausmaßes an psychologischen Betreuungsbedarf und der Traumata der Kriegsflüchtlinge reicht die Unterstützung noch nicht. Es werden vor allem russisch- oder ukrainischsprachige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gesucht.

Von Thoralf Cleven/RND