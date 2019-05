Washington

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat im Feld der Präsidentschaftskandidaten bei den US-Demokraten einer neuen Umfrage zufolge deutlich die Führung übernommen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Senders CNN unter demokratischen Wählern hervor. Demnach würden sich bei Vorwahlen um die demokratische Kandidatur derzeit 39 Prozent für den einstigen Stellvertreter von Barack Obama aussprechen. Senator Bernie Sanders kommt mit 15 Prozent auf Rang zwei. Senatorin Elizabeth Warren und Bürgermeister Pete Buttigieg belegen die nächsten Plätze.

US-Meinungsforscher: Biden liegt vor Trump

Biden hatte erst in der vergangenen Woche seine lang erwartete Kandidatur bekanntgegeben. Dies hatte sofortige Reaktionen von Präsident Donald Trump ausgelöst, der den 76-Jährigen offenbar als wahrscheinlichen Widersacher im Präsidentschaftswahlkampf ansieht. US-Meinungsforscher sehen derzeit Biden im Vergleich mit Trump vorne.

Der Aussagewert von Meinungsumfragen noch deutlich vor dem Beginn der Vorwahlen Anfang Februar 2020 ist jedoch sehr begrenzt. So lag etwa vor vier Jahren zum gleichen Zeitpunkt bei den Republikanern Jeb Bush vor Marco Rubio. Der spätere Wahlsieger Donald Trump war erst im Juli überhaupt in Umfragen signifikant aufgetaucht und Ende Juli 2015 in Führung gegangen.

Von RND/dpa