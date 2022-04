Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich sind Krisenzeiten gute Zeiten für die Regierenden. Denn im Moment einer Aggression von außen scharen sich die Regierten instinktiv erst mal um die eigene Flagge: „Rally around the flag“ heißt der Mechanismus.

George W. Bush zum Beispiel erlebte nach dem islamistischen Angriff aufs World Trade Center am 11. September 2001 einen nie dagewesenen Popularitätsschub. Am 10. September lag das „approval rating“ des damaligen Präsidenten bei 51 Prozent. Eine Woche später waren es sagenhafte 85 Prozent.

Bei Joe Biden und dem russischen Angriff auf die Ukraine ist, Pech für den heutigen Präsidenten, alles etwas anders.

Aktuell sind 51,9 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner alles in allem „nicht einverstanden“ mit der Amtsführung von Joe Biden. „Einverstanden“ sind nur 41,8 Prozent.

Der Eindruck eines hoffnungslosen Falls

Als Momentaufnahme wäre dies verkraftbar. Hochs und Tiefs gibt es in jeder Präsidentschaft. Der langfristige Kontext aber macht mittlerweile aus dem Kurvenverlauf etwas Erschreckendes

Bidens Popularitätskurve hängt schon seit sieben Monaten durch. In letzter Zeit liegt der Abstand zwischen den dominierenden Kritikerinnen und Kritikern und den in die Defensive geratenen Unterstützerinnen und Unterstützern stabil bei rund 10 Prozentpunkten. Mit jeder Woche, die weiter in dieser Konstellation verstreicht, ergibt sich der Eindruck eines hoffnungslosen Falls. Bidens innenpolitischen Erfolge, von der Impfkampagne über milliardenschwere Infrastrukturprogramme bis zur jüngst durchgesetzten ersten Berufung einer schwarzen Frau an den Supreme Court, haben nichts verändert. Zwar applaudierten auch Republikaner nach Bidens jüngster State-of-the-Union-Rede vor beiden Häusern des Kongresses – doch in den Umfragen zeigt sich kein Zusammenrücken der Amerikanerinnen und Amerikaner um ihren Präsidenten. Bidens außenpolitischen Erfolge vermochten ebenfalls den Verlauf der Kurve nicht zu beeinflussen. Sogar anfängliche Kritikerinnen und Kritiker des Präsidenten räumen zwar mittlerweile ein, dass es Biden auf beeindruckende Weise gelungen ist, die Nato in ihrer bisher schwersten Bewährungsprobe zusammenzuhalten. Biden setzte Signale der Festigkeit des Westens, er trug aber gleichzeitig auch zu einem umsichtigen Kurs der Eskalationsvermeidung bei. Einen „Rally-around-the-Flag-Effekt“ indessen melden derzeit nur die russischen Staatsmedien, mit Blick auf Wladimir Putin.

Signale der Festigkeit des Westen: Joe Biden zu Besuch in Polen bei Soldaten 82. Luftlandedivision der US-Armee. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Bei den US-Demokraten wächst mittlerweile die Nervosität. In sieben Monaten finden die Midterm elections statt: Das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats werden neu gewählt. Wenn sich schon bald etwas Entscheidendes dreht, droht den Demokraten im November ein „Biden-Blutbad“, warnte dieser Tage der Kolumnist Charles M. Blow in der „New York Times“.

„Passion gap“ als tiefer liegendes Problem

Im Sender CNN wies der Innenpolitikguru Chris Cillizza auf ein Problem hin, auf das man erst bei demoskopischen Tiefenbohrungen stößt: das „passion gap“. Ins Deutsche übersetzen könnte man diesen Begriff in etwa als „Leidenschaftlichkeitslücke“.

Im Kleingedruckten jüngster amerikanischer Umfragen – etwa der Quinnipiac University – wird festgehalten, dass viele, die „nicht einverstanden“ sind mit Biden, ihre Ansicht mit besonderem Nachdruck vertreten – und deshalb „strongly disapprove“ statt nur „disapprove“ ankreuzen. Die leidenschaftlichen Biden-Kritikerinnen und -Kritiker kommen auf 43 Prozent. Dagegen erscheinen die Befürworterinnen und Befürworter lau: Nur 18 Prozent bekannten sich zu „strongly approve“ statt nur zu „approve“. Laut Cillizza braut sich damit Unheil zusammen für die Demokraten: „Bei den Midterm elections gehen vor allem die Leidenschaftlichen zur Wahl.“

Warum, fragen sich vor allem viele Europäerinnen und Europäer, steht Biden, der im Ausland eine gute Figur macht, im Inland so schwach da? Die Antwort liegt in einer Addition zweier Faktoren:

- Bei gutwilligen Idealistinnen und Idealisten, insbesondere bei den Jüngsten der Jahrgänge 1997 bis 2004, ist laut Gallup die Zustimmung zu Biden massiv kollabiert, von 60 Prozent auf nunmehr 39 Prozent. Diese Wählerinnen und Wähler hatten sich mehr erhofft, etwa bei Themen wie Klimawandel und soziale Gerechtigkeit.

- Bei Wechselwählerinnen und Wechselwählern aus der Mitte, die vor allem aufs eigene Fortkommen blicken, gab es ebenfalls eine Entfremdung. Ebenso wie in Europa wächst in den USA derzeit die Neigung zur nationalen Nabelschau. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner fragen sich angesichts der immer neuen Berichte aus der Ukraine: „Okay, alles nicht schön, aber was bitte hat das mit mir zu tun?“

Gespenst Nummer eins: Inflation

Auf Schritt und Tritt wird Biden derzeit von zwei Gespenstern verfolgt, die er offenbar nicht abschütteln kann. Das erste ist die Inflation, das zweite die in jüngster Zeit wieder wachsende Kriminalität in den Großstädten.

4,29 Dollar für eine Gallone Normalbenzin, alles andere ist noch teuer. Rekordmarken an einer Tankstelle im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Quelle: Michael Nagle/XinHua/dpa

In den Tagen vor Bidens Amtseinführung kostete eine Gallone Normalbenzin 2,65 Dollar. Inzwischen sind es 4,29 Dollar und mehr. Möglicherweise bricht allein diese – vor allem in den ländlichen Gegenden der USA höchst unwillkommene – Preiserhöhung dem Präsidenten und seiner Partei bei den Midterm-Wahlen politisch das Genick.

Biden wird zwar nicht müde, Putin die Schuld zu geben an den Preiserhöhungen an der Zapfsäule. Tatsächlich ist der Zusammenhang zum Ölembargo nicht von der Hand zu weisen. Doch die Amerikanerinnen und Amerikaner erleben zeitgleich auch viele Preissteigerungen, etwa bei frischem Obst (10 Prozent) ebenso wie bei Milch (13 Prozent) und Fleisch (14 Prozent). Und sie haben noch in Erinnerung, dass das Geschehen schon vor dem Krieg in Gang kam. Tatsächlich wirken weiterhin viele Faktoren zusammen: Die nach Corona weltweit gleichzeitig anziehende Nachfrage treibt die Preise ebenso wie die Knappheit an Arbeitskräften in vielen Sektoren.

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten diskutieren Familien derzeit über Methoden, wie sie sich hier und da etwas einschränken könnten. 62 Prozent gaben in einer CNBC-Umfrage an, etwa Ausgaben für Kino-, Konzert- und Restaurantbesuche reduzieren zu wollen. Leise wächst auf diese Art ein neuer ökonomischer Pessimismus. Der Eindruck eines nachlassenden Wohlstands beginnt, um sich zu greifen.

Gespenst Nummer zwei: Kriminalität

In Amerikas Großstädten wird, nach jahrelanger relativer Beruhigung, eine wachsende Zahl von Gewalttaten wieder zu einem beunruhigenden Thema. „Das ist ein nationales Problem“, sagte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, am Wochenende dem Moderator der ABC-Sendung „This Week“, George Stephanopoulos. Vorausgegangen war eine Schießerei in der U-Bahn in Brooklyn, bei der zehn Menschen starben.

New York, 12. April: Ersthelfer am Einsatzort nahe einer U-Bahn-Station in Brooklyn, wo zehn Menschen durch Schüsse getötet und viele weitere verletzt wurden. Quelle: IMAGO/Xinhua

Adams, 61, Demokrat, ist seit dem 1. Januar 2022 im Amt. Er selbst ist ehemaliger Polizist und sprach in seinem Wahlkampf über nichts so ausführlich und engagiert wie über die Verbrechensbekämpfung. Das gleiche Thema dominiert inzwischen auch die in diesem Jahr anstehende Bürgermeisterwahl in Los Angeles: Dort schob sich soeben in Primary-Umfragen Rick Caruso, ein Unternehmer, der auf eine harte Linie gegen Verbrecher setzt, vor die bisherige Favoritin Karen Bass, die eher sozialpolitische und integrative Ansätze verfolgte.

Bereits seit dem Jahr 2020 steigen wieder die Mordraten. Inzwischen wachsen Zweifel, ob Biden auf diese Herausforderung richtig reagiert. Zwar konnte er die linke Unterströmung in seiner Partei bremsen, die allen Ernstes der Polizei weniger Geld geben wollte. Ansonsten aber belässt es Biden dabei, strengere Waffengesetze zu fordern – was sich in der öffentlichen Wirkung als nicht ausreichende Strategie erweisen könnte: Jeder ahnt, dass Menschen, die sogar zum Töten entschlossen sind, sich nicht durch diese oder jene Klausel im Waffenrecht bremsen lassen.

„Wenn Biden und andere Demokraten nicht aufhören, Kriminalität nur als Waffenproblem zu behandeln, werden die Wähler zu dem Schluss kommen, dass es ihnen wirklich egal ist“, warnte am Montag die Kolumnistin Jennifer Rubin in der „Washington Post“. Gefragt seien breit angelegte Schutz- und Präventionskonzepte. „Die Bürger haben Angst vor Kriminalität“, betont Rubin. „Und das Weiße Haus täte gut daran, ihnen zuzuhören.“

POPPING UP: Die Masken fallen

Die Biden-Regierung wird eine USA-weite Maskenvorschrift für öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr durchsetzen. Eine Bundesrichterin in Florida hatte am Montag eine 14 Monate alte Richtlinie als rechtswidrig verworfen; sie sei nicht hinreichend begründet.

Sie gab den Maskengegnern recht: Bundesrichterin Kathryn Kimball Mizelle. Quelle: Wikipedia

Nach der Ankündigung lockerten alle großen Fluggesellschaften, darunter American Airlines, United und Delta sowie die nationale Zuglinie Amtrak die Beschränkungen mit sofortiger Wirkung.

Das Urteil wurde von der US-Bundesrichterin Kathryn Kimball Mizelle gesprochen, die von Präsident Donald Trump ernannt worden war. Gewinner des Rechtsstreits ist eine Gruppe namens Health Freedom Defense Fund, die auf diversen Ebenen juristisch gegen Corona-Regeln aller Art vorgegangen war.

DEEP DIVE: Ein Nachbar namens Minuteman III

Die „Washington Post“ hat sich dieser Tage mal in den tiefsten Tiefen der amerikanischen Provinz umgesehen, auf der Ranch von Ed Butcher (78) in Winifred, Montana.

Das Besondere an Butchers Ranch ist das Nachbargrundstück im Westen, das die US-Luftwaffe schon vor Jahrzehnten gekauft hat, für 150 Euro pro Hektar. Dort schlummern, in Höhe von Butchers Kuhweiden, gigantische Atomraketen vom Typ Minuteman III in Silos unter dem Boden. Es sind Waffen aus der Weltuntergangsabteilung der Air Force, die schwersten Schwerter, die wohl erst gezogen werden, wenn alles schon zu Ende geht.

Butchers Ehefrau Pam hat ihn oft gefragt: „Glaubst du, sie werden das Ding jemals in den Himmel schießen?“ – „Ich habe immer gesagt: ‚Auf keinen Fall‘“, sagt Ed. „Jetzt ist es eher so: ‚Bitte, Gott, lass uns nicht hier sein, um es zu sehen.‘“

Soldaten der US Air Force überprüfen eine Minuteman-Rakete. Die Atomwaffen dieses bereits alternden Typs werden in den kommenden Jahren ersetzt durch die neue Interkontinentalrakete Sentinel. Quelle: USAF

Die durch Russlands Krieg in der Ukraine ausgelösten Spannungen machen aus der Reportage von Eli Salow (39), ein Pulitzer-Preisträger, ein ebenso detailliertes wie surreal anmutendes Dokument der bizarren Zeit, in der wir leben.

Früher war Ed mal Professor und fuhr mit einem VW-Bus durch die Gegend, mit Peace-Zeichen am Heck. Pam war an Anti-Atom-Demos beteiligt. Heute gucken sie angespannt Nachrichten aus der Ukraine.

Sollte es zum nuklearen Schlagabtausch kommen, könnten die Silos in Montana genug Raketen hervorbringen, um im Laufe einer knappen halben Stunde alle größeren russischen Städte dem Erdboden gleichzumachen. Allerdings könnten die Silos auch ihrerseits zum Ziel werden. Ein Schlag gegen Winifred, Montana, auch als „Launch Facility E 05″ bekannt, träfe 189 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 35.000 Rinder.

„Ich wette, russische Satelliten zählen gerade die Haare auf meinem Kopf“, sagt Ed.

WAY OF LIFE: der pandemische Fuß

An Beschreibungen von Spätfolgen der Corona-Pandemie herrscht kein Mangel. Oft ist dann von Müdigkeit die Rede sowie von sozialen und psychischen Problemen aller Art. Hinzu kommt jetzt ein Syndrom neuer Art: der pandemische Fuß.

Über einen in Amerikas Arztpraxen „klar erkennbaren Trend zu Fußschmerzen“ berichtet die „New York Times“. Allzu viele Amerikanerinnen und Amerikaner überforderten derzeit die Gelenke und Muskeln ihrer Füße. Dr. James Hanna, Podologe und Präsident der New York State Podiatric Medical Association, sieht saisonale Faktoren am Werk, darunter den Frühling und den Wunsch nach neuer Fitness: „Viele wollen jetzt ihren präpandemischen Körper wiederbekommen.“ Fürs Laufen oder gar Springen, etwa auf Fußballplätzen oder Tennisfeldern, sind die untrainierten Füße aber nicht vorbereitet. Die Folge: Zerrungen, Bänderdehnungen, Brüche.

Amerikas Fußspezialistinnen und Fußspezialisten raten dazu, es langsam angehen zu lassen – und nicht zuletzt erst mal eine Gewichtsabnahme ins Auge zu fassen.

In diesem Sinne wünsche ich allseits einen guten Start ins Frühjahr! Stay cool and stay sharp – bis zum 3. Mai!

Ihr Matthias Koch

Von Matthias Koch/RND