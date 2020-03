Kann ich trotz Corona mit meiner Katze noch zum Tierarzt?

Leipzig

Warum muss ich in der Coronakrise in Supermärkten Einkaufswagen benutzen, selbst wenn ich nur meine Zeitung oder einen Kaffee brauche?

„Die Einkaufswagenpflicht zielt darauf, die Kundenanzahl und damit die Ansteckungsgefahr in den Filialen zu begrenzen“, erklärt Kaufland-Sprecherin Andrea Kübler. Weil auf die Schnelle keine Zählschranken eingeführt werden könnten, habe man nach Auflagen der Kommunen die Anzahl der Korbwagen verringert und der jeweiligen Verkaufsfläche der Filialen angepasst. „Das mag in einigen speziellen Situationen vielleicht etwas skurril anmuten. Aber wir müssen jetzt pragmatisch vorgehen und bitten unsere Kunden um Verständnis“, sagt die Unternehmenssprecherin aus Neckarsulm und fügt als Anregung noch hinzu: „Wir freuen uns über jeden, der womöglich eine bessere Idee hat.“

Kann ich jetzt noch wie gewohnt mit Katze, Kanarienvogel und Co zum Tierarzt gehen?

„Bitte vorher anrufen“, rät Ines Seidel, Klinikmanagerin der Tierklinik Panitzsch, wo sowohl regionale Patienten aus Leipzig und Umgebung als auch überregional überwiesene Kleintiere behandelt werden. Der Praxisbetrieb laufe weiter, aber nach Terminvereinbarung und besonderen Sicherheitsvorkehrungen. „Akute Fälle werden auf jeden Fall versorgt“, versichert die Praxismanagerin. Weniger dringende Impfungen und Kastrationen werden dagegen auf den Zeitraum nach Ostern verschoben, um alle persönlichen Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren. „Begleitpersonen sollten nur einzeln erscheinen und während längerer Behandlungen wie etwa einer Narkose draußen im Freien oder im Auto warten“, empfiehlt die Klinik. Handdesinfektion am Ein- und Ausgang, kontaktlose Begrüßung und Sicherheitsabstände untereinander verstünden sich aus hygienischen Gründen von selbst.

Was wird aus den eingesparten Geldern der Krankenkassen, weil viele Operationen ausgesetzt werden? Sind die Kassen die heimlichen Gewinner der Corona-Krise?

Das Gegenteil sei der Fall, erklärt der Sprecher des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Florian Lanz: „Da sich die Mehrkosten für die Versorgung von Corona-Patienten alleine im Krankenhausbereich in einer Größenordnung von bis zu zehn Milliarden Euro bewegen dürften, sehen wir insgesamt nennenswerte Mehrausgaben auf die GKV zukommen.“ Investiert wird beispielsweise in Intensivbetten, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung. „Die punktuellen Einsparungen werden die Mehrausgaben keinesfalls kompensieren können“, so Lanz.

