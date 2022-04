Am Donnerstag scheiterte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag mit dem Vorhaben, eine Impfpflicht durchzusetzen. Das hat auch mit dem Verhalten der Union zu tun. Nun greifen CDU und CSU die Ampel an einer anderen Stelle an. Sie ziehen vor das Bundesverfassungsgericht, um Haushaltsbeschlüsse überprüfen zu lassen.